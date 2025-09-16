TEKNOFEST 2025: Giriş Ücretsiz mi, Nasıl Kayıt Yapılır?

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 için hazırlıklar hızla devam ediyor. Milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan etkinlik, teknoloji tutkunları için önemli bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Festivalin detayları, özellikle girişin ücretsiz olup olmadığı ve kayıt işlemleri, teknoloji meraklılarının gündeminde. İşte TEKNOFEST İstanbul 2025 hakkında bilmeniz gerekenler.

TEKNOFEST 2025 Hakkında Genel Bilgiler

TEKNOFEST 2025, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenecek. Festival, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek. Beş gün boyunca hava gösterileri, konserler, simülasyon alanları ve teknoloji yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler ziyaretçilere sunulacak. Bu yılki etkinlik, geçmiş festivallerde olduğu gibi yoğun bir katılım bekliyor.

Giriş Ücreti ve Kayıt İşlemleri

TEKNOFEST 2025’e giriş tamamen ücretsizdir. Ancak, festival alanına girmek isteyen herkesin önceden kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu kayıt işlemi, güvenlik ve ziyaretçi planlaması amacıyla zorunlu tutulmaktadır. Kayıt işlemi sonrasında alınacak QR kod veya giriş belgesi, ziyaretçilerin festival alanına girişinde kullanılacak. Yoğun ilgi nedeniyle kontenjan sınırlıdır; bu nedenle kayıt yaptırmadan festival alanına gelmek isteyenler, giriş yapamayabilir.

Kayıt Nasıl Yapılır?

TEKNOFEST 2025 kayıtları, resmi teknofest.org internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ziyaretçiler, “Ziyaretçi Kayıt” bölümünden ad-soyad, iletişim bilgileri ve katılım günü seçimini yaparak kayıt işlemlerini tamamlayabilir. Kayıt işlemi sonrasında sisteme girilen e-posta adresine bir doğrulama mesajı gönderilmektedir. Onaylanan kayıt sonrası, verilen QR kodu festival alanına girişte kullanılacaktır. Ziyaretçilerin, e-posta aracılığıyla aldıkları kodu cep telefonlarında ya da yazıcıdan çıktısını alarak yanlarında bulundurmaları önerilmektedir. Ayrıca, yoğunluğun önlenmesi açısından kaydın son günlere bırakılmaması tavsiye edilmektedir.

Festivalin Ulaşımı

TEKNOFEST 2025’e ulaşım, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile doğrudan sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Marmaray ve İETT ring otobüsleri ile de kolayca festival alanına ulaşım mümkündür. Böylece ziyaretçiler, etkinlik alanına rahatlıkla erişim sağlayabilecektir.

TEKNOFEST 2025, teknoloji meraklıları için birçok fırsat sunacak. Festival, hem eğlenceli hem de eğitici içerikleriyle dikkat çekiyor. Katılım şartlarının ve kayıt sürecinin bilinmesi, ziyaretçilerin festival deneyimini daha da keyifli hale getirecektir.