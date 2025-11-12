SEDDK, Trafik Sigortasında Değer Kaybı İhtilaflarını Azaltmak İçin Adım Attı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasında sigorta şirketleri ile hak sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmek amacıyla önemli bir adım attı. Kurum, 'Değer Kaybı Ekspertiz Raporu'nu güncelleyerek, değer kaybı taleplerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlamayı hedefliyor.

Yeni Rapor Şablonu ve Amaçları

SEDDK'nın yaptığı açıklamaya göre, güncellenen rapor şablonu, yargı kararlarıyla uyumlu bir şekilde hazırlandı. Bu yeni düzenlemenin amacı, hak sahiplerinin uğradığı zararların gerçek zarar ilkesi çerçevesinde tespit edilmesi ve tazmin edilmesidir. Böylece, değer kaybı taleplerinin uyuşmazlığa neden olmaksızın ödenmesi sağlanacak ve süreçlerin daha etkin hale gelmesi amaçlanıyor.

Paydaşlarla Müzakere Süreci

SEDDK, değer kaybı ihtilaflarının en aza indirilmesine yönelik çalışmalarını tüm paydaşlarla müzakere ederek yürütmektedir. Kurum, kısa süre içinde ek tedbirlerin hayata geçirilmesini planlıyor. Bu süreç, sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasını amaçlarken, aynı zamanda sigorta uygulamalarında şeffaflık ve adaletin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

SEDDK'nın bu yeni adımı, trafik sigortası alanında yaşanan sorunların çözümüne yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kurumun attığı bu adım, hem sigorta şirketleri hem de hak sahipleri için daha sağlıklı bir iletişim ve çözüm süreci oluşturmayı amaçlıyor.