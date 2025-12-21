Samsun Namaz Vakitleri 21 Aralık 2025 Cumartesi

Karadeniz Bölgesi'nin önde gelen şehirlerinden biri olan Samsun, yerel halkın günlük ibadetlerini düzenli bir şekilde yerine getirebilmesi için namaz vakitlerini dikkatle takip ettiği bir merkez konumundadır. Bu bağlamda, 21 Aralık 2025 Cumartesi günü için belirlenen namaz vakitleri, özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren birçok kişi için önem taşımaktadır. Vatandaşlar, günlük yaşamlarının akışında belirlenen namaz saatlerine uymak için yoğun bir çaba göstermektedir.

Sabah ve Gün Doğumu Saatleri

Güne ibadetle başlamak isteyenler için sabah namazı özel bir anlam taşımaktadır. Samsun’da sabah namazı saati 06:16 olarak belirlenmiştir. Bu saat, günün ilk ışıklarıyla birlikte ibadet etmek isteyenler için önemli bir fırsat sunar. Gün doğumu ise 07:49’da gerçekleşerek, şehirdeki günlük yaşamın başlamasına zemin hazırlamaktadır. Güne erken başlayan vatandaşlar, bu saatlerde işlerine ve günlük aktivitelerine yönelmekte, böylece hayatın akışı içerisinde yer almaktadır.

Öğle ve İkindi Namazı Vakitleri

Günün ortasında kılınan öğle namazı, Samsun'da 12:39'da eda edilmektedir. İş yaşamının yoğun temposunda, öğle namazının kaçırılmaması için vatandaşlar bu saati yakından takip etmektedir. İkindi namazı ise 14:56’da kılınmakta olup, günün ilerleyen saatlerinde manevi bir mola sunarak, bireylerin ruhsal dinginlik bulmasına yardımcı olmaktadır.

Akşam ve Yatsı Namazı Saatleri

Gün batımının gelmesiyle birlikte akşam namazı vakti başlamaktadır. Samsun’da akşam namazı saati 17:15 olarak belirlenmiştir. Bu ibadetten hemen sonra, yatsı namazı vakti gelmekte ve yatsı namazı saati ise 18:42 olarak duyurulmuştur. Günün sonunda gerçekleştirilen yatsı namazı, günü manevi bir huzurla kapatmak isteyenler için büyük bir anlam taşımaktadır.

Namaz Vakitlerinin Önemi

Uzmanlar, namazların zamanında kılınmasının ibadetin özüne uygunluğu açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle, Samsun namaz vakitlerinin günlük olarak takip edilmesi, özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan saat farklılıkları dikkate alındığında oldukça faydalıdır. Bu durum, ibadetlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesine olanak tanımaktadır.