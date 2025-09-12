Sahte Diploma Skandalında Yeni Gelişmeler

Ankara'da kamu kurumlarına ait e-imzaların kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen bir çeteye yönelik dava süreci, dikkat çeken gelişmelere sahne oldu. Davanın ilk duruşması, 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi ve bu dava, Türkiye genelinde kamuoyunun ilgiyle takip ettiği bir konu haline geldi. İlgili soruşturma kapsamında, toplamda 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanmış durumda. Bu davanın, sahte belgelerin oluşturulmasındaki geniş çaplı organizasyonu gözler önüne serdiği ifade ediliyor.

Dava Süreci ve İddianameler

Söz konusu davada, ilk iddianame ile 134 sanığın, 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme' ve 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarıyla yargılanması talep ediliyor. Bu sanıklar için 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. İkinci iddianame ise 65 sanık için benzer suçlamalarla 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası talep etmekte. Bu durum, davanın ciddiyetini ve kapsamını gözler önüne seriyor.

Mahkeme Kararları ve Duruşma Gelişmeleri

Bugünkü duruşmada, iki dosyanın birleştirilmesine karar verildi. Ancak, bu birleştirme kararına itiraz edilmesi nedeniyle yalnızca sahte e-imza davası üzerinde duruldu. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava sürecinin ilerleyen aşamalarında, sanıkların ve kamuoyunun beklentileri doğrultusunda daha fazla detay ortaya çıkması bekleniyor.

Bir sonraki duruşma tarihi 10 Ekim olarak belirlendi. Bu tarihte, davanın seyri ve sanıkların durumları hakkında daha fazla bilgi edinilmesi umulmakta. Türkiye'de kamu kurumlarının güvenliği açısından büyük önem taşıyan bu dava, sahte belgelerin toplum üzerindeki etkileri açısından da dikkatle izleniyor. Dava sürecinin ilerlemesiyle birlikte, adaletin nasıl tecelli edeceği merakla bekleniyor.