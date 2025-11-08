Rojin Kabaiş'in Ölümündeki Sırrı Telefon Çözecek: İspanya'ya Gönderildi!

Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma, Adli Tıp raporunun açıklanmasıyla birlikte yeni bir aşamaya girdi. 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Kabaiş'in telefonuna erişim sağlanması, olayın aydınlatılması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Telefon Verileri ve Elde Edilen Bilgiler

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, telefon verileri hakkında yaptığı açıklamada, "24 Eylül öncesine dair elimizde Google hesabı üzerinden bazı veriler mevcut. Ancak olayın çözümünde önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz, kaybolmadan önceki 3 gün, yani 24-27 Eylül tarihleri arasındaki telefon kullanımına erişmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kara, ekiplerin telefon modelinin ve serisinin belirlenmesi nedeniyle bu verilere ulaşmada zorluk yaşadığını belirtti.

İspanya'ya Gönderilen Telefon

Osman Kara, telefonun şifresinin açılabilmesi amacıyla cihazın İspanya'daki kriminal laboratuvara gönderileceğini duyurdu. "En kısa sürede gelecek olan sonuçlarla davanın doğru bir biçimde karara ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız" şeklinde konuşan Kara, bu sürecin önemine dikkat çekti.

Adli Tıp Raporu ve DNA İncelemeleri

Kabaiş'in Adli Tıp raporuna ilişkin de bilgi veren Kara, "Cinsel saldırıya, travmatik tesirle öldüğüne ve zehirlendiğine dair tıbbi delil bulunmadı. Ancak intravajinal bölgede ve göğüs bölgesinde, her bir bölgede farklı iki erkek DNA profiline rastlanmıştır" dedi. Bu DNA örneklerinin, Rojin Kabaiş'in bedeninin taşınması ve sonrasındaki süreçlerdeki kişilerden bulaşma ihtimali üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Baba Nizamettin Kabaiş'ın Adalet Mücadelesi

Öte yandan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızı için adalet arayışında olduğunu ve bu süreçte tehdit mesajları aldığını ifade etti. Aile, olayın aydınlatılması ve faillerin cezalandırılması için yetkililerden yardım bekliyor.

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, hem aile hem de kamuoyunun dikkatini çekerken, elde edilecek telefon verilerinin olayın seyrini değiştirebileceği öngörülüyor.