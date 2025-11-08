Dolar
42,1195 %0,31
Euro
48,7323 %0,57
Gram Altın
5.434,09 % 0,83
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Rojin Kabaiş'in Ölümündeki Sırrı Telefon Çözecek: İspanya'ya Gönderildi!

Rojin Kabaiş'in Ölümündeki Sırrı Telefon Çözecek: İspanya'ya Gönderildi!

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Rojin Kabaiş'in Ölümündeki Sırrı Telefon Çözecek: İspanya'ya Gönderildi!
Okunma Süresi: 2 dk

Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma, Adli Tıp raporunun açıklanmasıyla birlikte yeni bir aşamaya girdi. 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Kabaiş'in telefonuna erişim sağlanması, olayın aydınlatılması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Telefon Verileri ve Elde Edilen Bilgiler

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, telefon verileri hakkında yaptığı açıklamada, "24 Eylül öncesine dair elimizde Google hesabı üzerinden bazı veriler mevcut. Ancak olayın çözümünde önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz, kaybolmadan önceki 3 gün, yani 24-27 Eylül tarihleri arasındaki telefon kullanımına erişmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kara, ekiplerin telefon modelinin ve serisinin belirlenmesi nedeniyle bu verilere ulaşmada zorluk yaşadığını belirtti.

İspanya'ya Gönderilen Telefon

Osman Kara, telefonun şifresinin açılabilmesi amacıyla cihazın İspanya'daki kriminal laboratuvara gönderileceğini duyurdu. "En kısa sürede gelecek olan sonuçlarla davanın doğru bir biçimde karara ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız" şeklinde konuşan Kara, bu sürecin önemine dikkat çekti.

Adli Tıp Raporu ve DNA İncelemeleri

Kabaiş'in Adli Tıp raporuna ilişkin de bilgi veren Kara, "Cinsel saldırıya, travmatik tesirle öldüğüne ve zehirlendiğine dair tıbbi delil bulunmadı. Ancak intravajinal bölgede ve göğüs bölgesinde, her bir bölgede farklı iki erkek DNA profiline rastlanmıştır" dedi. Bu DNA örneklerinin, Rojin Kabaiş'in bedeninin taşınması ve sonrasındaki süreçlerdeki kişilerden bulaşma ihtimali üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Baba Nizamettin Kabaiş'ın Adalet Mücadelesi

Öte yandan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızı için adalet arayışında olduğunu ve bu süreçte tehdit mesajları aldığını ifade etti. Aile, olayın aydınlatılması ve faillerin cezalandırılması için yetkililerden yardım bekliyor.

Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, hem aile hem de kamuoyunun dikkatini çekerken, elde edilecek telefon verilerinin olayın seyrini değiştirebileceği öngörülüyor.

#Gündem Haberleri
#Rojin Kabaiş
Fikret Kuşkan Kimdir? Yaşı ve Rol Aldığı Diziler
Fikret Kuşkan Kimdir? Yaşı ve Rol Aldığı Diziler
#Gündem / 08 Kasım 2025
Okullar Ne Zaman Açılıyor? 2025 Kasım Tatili 17 Kasım'da Sona Eriyor
Okullar Ne Zaman Açılıyor? 2025 Kasım Tatili 17 Kasım'da Sona Eriyor
#Genel / 07 Kasım 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Veliaht'ın 9. Bölümünde Neler Oldu? Yeni Bölüm Ne Zaman Gelecek?
Veliaht'ın 9. Bölümünde Neler Oldu? Yeni Bölüm Ne Zaman Gelecek?
Gündem
İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 1,8 Milyar Liralık Hesap Hareketi Tespit Edildi
İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 1,8 Milyar Liralık Hesap Hareketi Tespit Edildi
VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Yusuf Sarı Kimdir? A Milli Takım’a 2 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü!
Yusuf Sarı Kimdir? A Milli Takım’a 2 Yıl Aradan Sonra Geri Döndü!
Sencer Selmanoğlu Kimdir, AK Parti'de Hangi Görevleri Üstleniyor?
Sencer Selmanoğlu Kimdir, AK Parti'de Hangi Görevleri Üstleniyor?
Uğur Pektaş, Yeni Görünümüyle Gündeme Geldi: 'Arka Sokaklar'a Geri Dön' Yorumları Yağdı
Uğur Pektaş, Yeni Görünümüyle Gündeme Geldi: 'Arka Sokaklar'a Geri Dön' Yorumları Yağdı
Yapay Zeka İle Canlanan Pompeiopolis Antik Kenti'nin Tarihi
Yapay Zeka İle Canlanan Pompeiopolis Antik Kenti'nin Tarihi
Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'ı Geride Bıraktı
Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Mourinho, Galatasaray'ı Geride Bıraktı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft