Polisten Kaçan Otomobil Ters Yönde Çarptı, 5 Ölü

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazası, bir kovalamacanın trajik sonunu gözler önüne serdi. Gece saatlerinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobilin ters yönde ilerleyerek başka bir araçla çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayda yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belirlendi.

Kaza Detayları

Kaza, 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde, Kangırlı sapağı mevkiinde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, 35 APD 325 plakalı otomobiliyle polisin durdurma talebine uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında, sürücü Kangırlı sapağında ters yöne girerek, Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı başka bir otomobille çarpıştı.

Olay Yerinde Müdahale

Kazanın ardından, durumu gören diğer sürücüler tarafından acil yardım ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, her iki araçta bulunan 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi ise devam ediyor.

Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri, yapılan çalışmalar sonucunda belirlendi. 35 APD 325 plakalı otomobilde bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer, 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal ile birlikte yaşamlarını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, gerekli incelemelerin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın nedeni ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla yapılan incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Çanakkale'deki bu üzücü olay, trafik güvenliği konusundaki kaygıları bir kez daha gündeme getirdi.

