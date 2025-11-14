Dolar
Oyuncu Bahadır Ünlü Hırsızlık İddiasıyla Çalışanına Şiddet Uyguladı

Oyuncu Bahadır Ünlü Hırsızlık İddiasıyla Çalışanına Şiddet Uyguladı

Oyuncu Bahadır Ünlü Hırsızlık İddiasıyla Çalışanına Şiddet Uyguladı
Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, oyuncu Bahadır Ünlü (43), restoran çalışanını hırsızlık yaptığı iddiasıyla darp etti. Olayın anları, Ünlü tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sonrasında polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Olay, 21 Ekim 2023 tarihinde saat 19.00 sularında Tomtom Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, Bahadır Ünlü, restoran çalışanını hırsızlık yaptığı gerekçesiyle şiddetli bir şekilde dövmeye başladı. Çalışanı havaya kaldırıp yere fırlatan Ünlü, ardından beyzbol sopasıyla vurmaya devam etti. Şiddet dolu dakikalar, Ünlü'nün kendi cep telefonuyla kaydetmesiyle belgelendi. Ünlü'nün şiddeti durdurmaya çalışan kişilere de saldırdığı görüntülerde yer aldı.

Polis Müdahalesi ve Restoranın Mühürlenmesi

Olayın duyulmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahadır Ünlü'yü gözaltına almak üzere harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü'nün emniyete götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ünlü'nün restoranını mühürleme kararı aldı. Beyoğlu Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sizden gelen görüntüler sayesinde mekan mühürlenmiştir. Şiddete sıfır tolerans" ifadelerine yer vererek, olayın ciddiyetini vurguladı.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Bahadır Ünlü'nün daha önce de benzer bir olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında, restoranında eşiyle tartıştığı bir müşteriyle ilgili olarak, o kişinin başına bıçağın sapıyla vurduğu iddiası gündeme gelmişti. O anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi. Olay sonrası Ünlü, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

