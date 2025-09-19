Ocak Maaşıyla Kıdem Tazminatı Artışı: Yeni Tavan Tutarı Ne Olacak?

Ocak ayında milyonlarca çalışanın beklediği maaş zamları ile birlikte, kıdem tazminatında da önemli değişiklikler meydana gelecek. Kıdem tazminatının tavan ve taban tutarları, memur maaş katsayısına göre yeniden belirlenirken, asgari ücretteki artış da bu hesaplamaları etkileyecek. Peki, yeni dönemde kıdem tazminatı tavanı ne olacak? İşte bu konuda merak edilen detaylar.

Kıdem Tazminatında Tavan ve Taban Tutarlar

Kıdem tazminatı, özel sektör çalışanlarına iş akdinin sona ermesi durumunda ödenen önemli bir hak olarak öne çıkıyor. Ocak ayı itibarıyla bu tazminat tutarının artacağı öngörülüyor. Mevcut durumda, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatında taban tutar 26.005 TL olarak belirlenmişken, tavan tutar ise memur maaş katsayısına göre düzenleniyor. Şu anda kıdem tazminatı tavan tutarı 53.919 TL olarak uygulanıyor. Ancak, çalışanların brüt maaşları bu tutarın üzerinde olsa bile, kıdem tazminatı tavan rakamı üzerinden değerlendirilmeye devam ediyor.

Enflasyon Beklentileri ve Etkisi

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini %25 ile %29 arasında belirlemişken, Orta Vadeli Program’da bu oran %28.5 olarak açıklanmıştır. Bu enflasyon beklentileri, memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını da etkileyecek. Enflasyon tahminleri doğrultusunda, memurlar için yapılacak zam oranları arasında farklı senaryolar oluşuyor. Merkez Bankası'nın %25 tahminine göre, ocak ayındaki zam oranı %13,24; OVP’deki %28,5 tahminine göre %16,44; ve %29 tahmini gerçekleşirse %16,88 olarak belirleniyor.

Kıdem Tazminatı Tabanı Ne Kadar Artacak?

Kıdem tazminatının güncel taban tutarı olan 26.005 TL, aralık ayında yapılacak asgari ücret tespit komisyonu toplantısında yeniden değerlendirilecektir. Ekonomi yönetimi, yıllık enflasyonu %25 ile %29 arasında tahmin ediyor. Bu doğrultuda, asgari ücreti etkileyen refah payı ile birlikte taban tutarın artma ihtimali bulunuyor. Bu yıl asgari ücrete bir defa iyileştirme yapılmış olması da dikkate alındığında, kıdem tazminatı tabanı üzerinde olumlu etkileri olacağı öngörülüyor.

Kıdem Tazminatı Tavanı İçin Tahminler

Mevcut tavan rakamı 53.919,68 TL olan kıdem tazminatının, enflasyon tahminlerine göre ocak ayında nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Merkez Bankası'nın %25 tahminine göre tavan tutarı 61.058 TL’ye çıkarken, OVP’ye göre %16,44 artışla 62.784 TL’ye ulaşacağı öngörülüyor. Eğer %29’luk tahmin gerçekleşirse, bu tutar 63.021 TL’ye kadar yükselebilir. Bu hesaplamalarda, devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarının da dikkate alındığı belirtiliyor.

İşten Ayrılacaklar Ne Yapmalı?

Kıdem tazminatı hakkı doğan çalışanlar için ocak ayı, kıdem tazminatının alınması açısından avantajlı bir dönem olabilir. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, işten ayrılacakların ocak ayını beklemelerini öneriyor. Bu süreçte, alınacak tazminat tutarının artacağı düşünülüyor.