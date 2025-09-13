Nuri Şahin Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Takımlarda Oynadı? Nuri Şahin Hangi Takımın Teknik Direktörü?

Türk futbolunun önemli isimlerinden Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinden teknik direktörlük serüvenine geçiş yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Başakşehir'in yeni teknik direktörü olarak atanan Şahin, genç yaşında önemli görevler üstlenerek futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Nuri Şahin kimdir, kaç yaşındadır ve hangi takımlarda oynadı? Bu soruların yanıtlarını ve kariyerinin detaylarını sizler için derledik.

Nuri Şahin'in Teknik Direktörlük Kariyeri

Başakşehir, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra, Nuri Şahin ile prensipte anlaştığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de stadımızda bulunan basın toplantı odasında imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, Süper Lig için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

Nuri Şahin Kaç Yaşında?

Nuri Şahin, 5 Eylül 1988 tarihinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Futbola genç yaşta adım atan Şahin, kariyeri boyunca hem Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde hem de Türkiye'de önemli deneyimler elde etmiştir. Genç yaşına rağmen, futbolculuk kariyerinde edindiği tecrübeler, teknik direktörlük hayatına da yansımaktadır.

Nuri Şahin Nereli?

Almanya'nın Lüdenscheid şehrinde dünyaya gelen Nuri Şahin'in ailesi, Türkiye'nin Kırşehir Kaman ilçesindendir. Almanya'da doğup büyüyen Şahin, iki kültürün birleşiminde önemli bir rol üstlenmiştir. Futbol kariyerinin büyük bir kısmını Almanya ve Avrupa'da geçiren Nuri Şahin, sonrasında Türkiye'ye dönerek kariyerine burada devam etmiştir.

Nuri Şahin'in Aile Hayatı

Nuri Şahin, 2007 yılında eşi Tuğba Şahin ile hayatını birleştirmiştir. Çiftin en az bir çocuğu bulunmaktadır. Aile hayatını özel tutmayı tercih eden Nuri Şahin, zaman zaman sosyal medya ve basında ailesiyle ilgili paylaşımlarda bulunmaktadır. Ailevi değerlerine önem veren Şahin, futbol kariyerinde de bu durumu yansıtmaktadır.

Nuri Şahin Hangi Takımlarda Oynadı?

Nuri Şahin, futbolculuk kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte forma giymiştir. Bunlar arasında Borussia Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen ve Antalyaspor yer almaktadır. Borussia Dortmund'un altyapısından yetişen Şahin, burada A takıma yükselmiş ve uzun yıllar bu kulüpte oynamıştır. Ayrıca, Türkiye Milli Takımı'nda da 52 kez forma giymiştir.

Nuri Şahin Hangi Takımın Teknik Direktörü?

2025 yılı itibarıyla Nuri Şahin, Süper Lig'de Başakşehir'in teknik direktörüdür. Kulübü ile olan prensip anlaşması, genç ve yetenekli bir ismin teknik direktörlük koltuğuna getirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Daha önce Antalyaspor ve Borussia Dortmund gibi önemli takımlarda teknik direktörlük deneyimi bulunan Nuri Şahin, bu yeni görevde nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenmektedir.

Başakşehir'in yeni teknik direktörü olarak Nuri Şahin, futbol dünyasında önemli bir figür haline gelmeye devam ediyor. Geçmişteki deneyimleri ve futbolculuk kariyeri, onu bu yeni görevinde destekleyecek unsurlar arasında yer alıyor. İmza töreninin ardından, Nuri Şahin'in Başakşehir ile olan yolculuğu dikkatle takip edilecektir.