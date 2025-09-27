Muğla'da Kış Hasadı Başladı, 81 İle Dağıtılıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kent merkezinin 40 metre altında yer alan Karabağlar Yaylası'nda kış hasadı başladı. 400 dekar alanda gerçekleştirilen hasat, hem yerel halk hem de turistler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Özellikle 3-4 kilogram ağırlığında olan yayla kavunları, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşarak büyük talep görüyor.

Karabağlar Yaylası'nın Tarımsal Önemi

Karabağlar Yaylası, koruma altındaki yapıları ve konar göçer yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, yaylanın kendine özgü bitki örtüsü ve verimli toprakları sayesinde Muğla kültürüne önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. Baydar, yaylanın jeomorfolojik yapısının kış aylarında kısa süreli su altında kalmasını sağlarken, yazın da hem tarımsal üretim hem de serin bir yaşam alanı sunduğunu ifade etti.

Yayla Kavununun Coğrafi İşaret Alma Süreci

Yayla kavununun coğrafi işaret alma sürecinin başladığını aktaran Baydar, mayıs ayında fidelerin ekildiğini ve sulama yapılmadan sadece çapalama ile boğaz doldurma işlemleri ile hasadın eylül ayı itibarıyla başladığını kaydetti. Kavunların yüksek aroması, kendine has kokusu ve dayanıklılığı, ürünün tarımsal ve kültürel değerini artırıyor. Baydar, bölgedeki toplam kavun üretim alanının yaklaşık 400 dekar olduğunu da sözlerine ekledi.

Üreticilerin Deneyimleri

Kavun üreticisi Muttalip Dural, ata tohumlarını dedelerinden kalan miras olarak sakladıklarını ve ailesiyle birlikte bu ürünleri yetiştirdiklerini belirtti. Dural, yaylada 60 dönüm alanda kavun ektiklerini ve ürünün veriminden oldukça memnun olduklarını ifade etti. Diğer bir üretici Habibe Dural ise, 23 yıldır ata tohumları ile kavun üretimi yaptığını vurgulayarak, kavunların tüpleme işleminin mart sonunda, dikim işleminin ise mayıs ayında gerçekleştirildiğini aktardı. Dural, yazlık kavunların hasadını ağustos ayında yaparak pazara sunduklarını, kışlık kavunların ise eylül ayında toplandıktan sonra evde olgunlaştırıldığını ve 15 gün sonra satışa sunulduğunu belirtti.

Böylece hem yazlık hem kışlık kavun üretimi yapılan Karabağlar Yaylası, Muğla'nın tarımsal zenginliklerinden biri olarak ön plana çıkıyor ve ürünleri Türkiye'nin dört bir yanında talep görmeye devam ediyor.