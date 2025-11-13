Muazzez Abacı’nın Eski Eşi Abdurrahman Abacı Kimdir? Sessiz Kalan Hayat Hikayesi Gündemde

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Abacı’nın sağlık durumu ve özel hayatı son günlerde gündemi meşgul ederken, sanatçının ilk eşi Abdurrahman Abacı da merak edilen konular arasında yer aldı. Medyadan uzak bir yaşam süren Abdurrahman Abacı'nın hayatı ve kariyeri, özellikle Muazzez Abacı'nın kızı Saba Abacı ile olan ilişkisi üzerinden yeniden gündeme geldi. Peki, Abdurrahman Abacı kimdir ve yaşamı boyunca neler yaşadı?

Abdurrahman Abacı’nın Hayatı

1944 yılında Adana'da dünyaya gelen Abdurrahman Abacı, uzun yıllar boyunca Emniyet Teşkilatı'nda görev yapmıştır. Özellikle İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde basın ve güvenlik birimlerinde sorumluluklar üstlenmiş olan Abacı, sakin ve medyatik olmayan bir yaşam tarzını benimsemiştir. Görev süresinin ardından emekli olan Abdurrahman Abacı, kariyerine son verdikten sonra da kamuoyunun dikkatinden uzak kalmayı başarmıştır.

Muazzez Abacı ile Evliliği

Abdurrahman Abacı, 1965 yılında Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı ile evlendi. Bu evlilikten Saba Abacı adında bir kızları dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliği, 1970 yılında sona erdi. Boşanmanın ardından bile saygılı bir ilişki sürdüren Abdurrahman Abacı, Muazzez Abacı’nın soyadını taşımaya devam etme isteğiyle, bu durumu önemli bir sevgi ve saygı ifadesi olarak gösterdi.

Saba Abacı ile Bağlantısı

Çiftin tek çocuğu olan Saba Abacı, 1969 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitimine Türkiye’de başlayan Saba Abacı, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde psikiyatri alanında eğitimini tamamlayarak New York’ta uzman olarak çalışmaya başlamıştır. Annesi Muazzez Abacı ile olan yakın ilişkisi, Saba Abacı'nın geçmişte Türkiye’ye gelerek anneannesinin kliplerinde yer almasıyla da dikkat çekmektedir.

Vefat İddiaları Gündemde

Son zamanlarda bazı medya organlarında Abdurrahman Abacı'nın vefat ettiğine dair iddialar ortaya atılmıştır. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamış ve söz konusu iddiaların doğruluğu kesinlik kazanamamıştır. Bu belirsizlik, kamuoyunda tartışmalara neden olmaktadır.

Gündeme Yeniden Gelmesinin Nedeni

Muazzez Abacı'nın sağlık sorunları nedeniyle tedavi sürecine girmesi, ailesiyle ilgili bilgilerin yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Sanatçının Amerika'da kızıyla birlikte yaşadığı ve kalp krizi geçirdiği dönemde yalnızca kızı Saba Abacı'nın yanında olduğu bilgisi basında yer bulmuştur. Bu gelişmeler, hem Muazzez Abacı'nın hem de Abdurrahman Abacı'nın özel hayatına olan ilgiyi artırmıştır.

Abdurrahman Abacı, yaşamı boyunca magazin dünyasından uzak durmayı tercih etmiştir. Ancak Muazzez Abacı ile olan evliliği, onu kamuoyunun gündemine taşıyan bir unsur olmuştur. Mesleki kariyeri ve özel yaşamındaki duruşuyla Abdurrahman Abacı, sade ama etkileyici bir yaşam öyküsüne sahiptir.