Milyarlık Vurgun: 'Ucuz Demir' Vaadiyle 12 Firmayı Dolandırmışlar

Milyarlık Vurgun: 'Ucuz Demir' Vaadiyle 12 Firmayı Dolandırmışlar

Yayınlanma
14
Milyarlık Vurgun: 'Ucuz Demir' Vaadiyle 12 Firmayı Dolandırmışlar
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, "uygun fiyata demir satma" vaadiyle dolandırıcılık çetesi tarafından mağdur oldu. Adana merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, 23 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve 60 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcılık şebekesinin paravan şirketleri üzerinden gerçekleştirdiği işlemler sonucunda ortaya çıkan para trafiği 1,8 milyar lirayı aştı.

Dolandırıcılık Şebekesinin Faaliyetleri ve Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği, 12 inşaat firmasının dolandırıldığını belirten şikayetler üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda dolandırıcılık şebekesinin kimlikleri tespit edildi. 4 Kasım tarihinde Adana merkezli olarak düzenlenen operasyonda, çetenin liderleri olduğu iddia edilen Y.G. (37), A.B. (33) ve A.C. (53) ile birlikte toplam 60 şüpheli yakalandı.

Mali Boyut ve Şebekenin Kullandığı Yöntemler

Operasyon sonrasında yapılan incelemelerde, dolandırıcılık şebekesinin 26 paravan şirket aracılığıyla 12 inşaat firmasını toplamda 19 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Bu paravan şirketlerin hesaplarında ise 1 milyar 815 milyon 435 bin lira işlem hacmi kaydedildi. Şebekenin faaliyetleri, inşaat sektöründe ciddi bir güven kaybına yol açtı ve birçok firmanın mali durumunu olumsuz etkiledi.

Hukuki Süreç ve Gözaltı İşlemleri

Emniyet güçleri, dolandırıcılığı önlemek amacıyla şüphelilere ait 111 banka hesabına bloke koydu ve 22 otomobile el koydu. İfadesi alınan 13 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 47 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 22'si, aralarında çetenin sorumluları Y.G, A.B. ve A.C'nin de bulunduğu isimlerin yer aldığı tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi. Diğer 25 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

