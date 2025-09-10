Dolar
Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Zaman Açıklayacak?




Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı faiz kararını yarın saat 14:00’te açıklayacak. Yatırımcılar, bireysel ve kurumsal finansman maliyetlerini doğrudan etkileyen bu kararı yakından takip ediyor. Piyasalarda oluşan beklentiler, enflasyon oranlarındaki düşüşle birlikte faiz indirimine yönelik yöneliyor.

Faiz İndirimine Yönelik Beklentiler Artıyor

Merkez Bankası, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indirmişti. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, enflasyonun düşüş eğilimi göstermesi, yarın yapılacak toplantıda faiz indiriminin sürmesine yönelik beklentileri artırıyor. Uzmanlar, politika faizinin 1 ila 2 puan arasında bir indirimle yeniden belirlenebileceğini öngörüyor.

Politika Faizinin Önemi

Politika faizi, bankaların Merkez Bankası'ndan borçlanma maliyetinin yanı sıra, bireylerin kredi kartı, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını da etkiliyor. Bu nedenle, açıklanacak olan kararın tüketici harcamaları, yatırım iştahı, döviz kuru hareketleri ve borsa endeksleri üzerinde belirleyici bir etkisi olması bekleniyor. Yatırımcılar, bu gelişmeler doğrultusunda piyasalarda fiyatlamalara başlamış durumda.

Piyasalarda Gözler TCMB'nin Kararında

Yurt içi piyasalarda yatırımcılar, Merkez Bankası'nın alacağı kararın etkilerini değerlendirmeye devam ediyor. Faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde, Türk Lirası (TL) varlıklarında değer kazanımı ve kredi kanallarında bir miktar genişleme bekleniyor. Bununla birlikte, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeleyi ön planda tutarak faiz oranını sabit tutma ya da sınırlı bir değişiklik yapma ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.

