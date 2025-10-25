Memur Maaş Zammı Hesabı: Ocak 2026 En Düşük Memur Maaşı ve Zam Oranı

Memur maaşlarına yapılacak olan zammın detayları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle netleşmeye başladı. Ocak 2026 itibarıyla memurların alacağı yeni maaşlar, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan enflasyon rakamlarının ardından şekillenecek. Bu süreçte, öğretmen, polis, hemşire gibi farklı meslek gruplarına ait maaş artışları merakla bekleniyor.

Enflasyon Verileri ve Maaş Hesaplamaları

TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylül ayında enflasyon oranı %3,23 olarak belirlenirken, yıllık enflasyon %33,29 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında %2,06 ve ağustos ayında %2,04 artış gösteren enflasyon, bu üç aylık dönemde toplamda %7,5 olarak kaydedildi. Memurlar, yıllık olarak iki kez zam alırken, bu süreçte enflasyon farkı da maaşlarına yansıyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranına göre zam hakkı elde ediyor.

Ocak 2026 Memur Zammı ve Tahmini Tutarlar

Ocak 2026'da memur maaş zammı, 2025 yılı içerisinde oluşan enflasyon farkları ve toplu sözleşme zammıyla birlikte belirlenecek. Temmuz 2025'te memur maaşı zammı, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla %15,57 olarak duyurulmuştu. Bu zammın yanı sıra %5'lik toplu sözleşme zammı da eklenerek, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Toplu Sözleşme ve Hakem Heyeti Kararları

Kamu sendikaları ile işveren temsilcileri arasında gerçekleştirilen 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine hakem heyeti devreye girmişti. Bu süreçte, 6,5 milyon memuru ilgilendiren zam oranları, hakem heyetinin kararlarının ardından kesinleşti.

Yeni Maaş Hesaplamaları ve Beklentiler

Yeni açıklanan enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına yapılacak zam tablosu da güncellendi. Toplam enflasyon %7,50 olarak belirlenirken, oluşan enflasyon farkı %2,38 olarak kaydedildi. 8. dönem toplu sözleşmesinin etkisiyle toplam kümülatif zam oranı %13,65 olarak öngörülüyor. Bu veriler ışığında, 2026 Ocak ayında memur maaşlarının ne kadar artacağı ve en düşük memur maaşının ne olacağı soruları gündemdeki yerini koruyor.