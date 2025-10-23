MEB Duyurdu: 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kasım Ara Tatil Tarihleri Açıklandı

2025-2026 eğitim öğretim yılına dair merakla beklenen ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Eğitim sürecinin başlangıcı olan 8 Eylül tarihinden bu yana yaklaşık bir buçuk ay geçmişken, öğrenci ve velilerin gözü birinci dönem ara tatil tarihlerine çevrildi. MEB, eğitim takviminde yer alan önemli tarihlerle birlikte, ara tatil dönemlerine dair detayları da paylaştı.

Kasım Ara Tatili Ne Zaman Gerçekleşecek?

Öğrenciler için yıl içerisinde uygulanan iki ara tatil uygulaması, eğitim öğretim yılının akışını düzenleyen önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ara tatil, 7 Kasım Cuma günü son ders zili ile başlayacak ve 17 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla sona erecek.

Yarıyıl ve İkinci Dönem Tatil Tarihleri

Birinci dönem sona erdikten sonra, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin verilmesiyle birlikte yarıyıl tatili dönemi başlayacak. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayarak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem içerisinde yer alan ara tatil ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü son bulacak.

MEB'in açıkladığı bu tarihler, öğrencilerin eğitim yaşamı ve ailelerin planlamaları açısından büyük önem taşıyor. Öğrenciler, bu ara tatil dönemlerini dinlenme, sosyal ve kültürel etkinlikler için değerlendirme fırsatı bulacak. Veliler de çocuklarının tatil planlarını oluşturma aşamasında bu bilgileri göz önünde bulunduracak.