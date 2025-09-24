Mansur Yavaş'tan Soruşturma Açıklaması: "Konserle İlgili Benim Savunacak Hiçbir Şeyim Yok"

Dolar
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik olarak başlatılan konser soruşturması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, konser harcamaları ile ilgili iddialara karşı savunmasız olduğunu belirterek, "Konserle ilgili benim savunacak hiçbir şeyim yok, pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler ama yapmamışlarsa aklanırlar" dedi. Bu açıklamalar, Yavaş'ın soruşturma sürecine dair tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Soruşturmanın Detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konsere yönelik harcamaların kamu zararına yol açtığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlatmıştı. Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan raporun yanı sıra MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarının, bu konserlerde kamuya toplamda 154 milyon 453 bin lira zarar verdiğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Mansur Yavaş'ın Görüşleri

Mansur Yavaş, soruşturma süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, belirlenen zararın nasıl hesaplandığı konusunda belirsizlik yaşadıklarını dile getirdi. Ayrıca, gözaltına alınan kişilerin uzun yıllar boyunca görev yaptığını hatırlatan Yavaş, ifadeye çağırılanların neden gelmediklerini sorguladı. "Sabaha karşı gözaltına alındılar, kaç yıldır çalışıyorlar. İfadeye çağırdığınızda gelmediler mi? Artık bu usulün Türkiye'den kalkması lazım. Belediye başkanlarımıza da aynı muamele yapıldı" şeklinde konuşarak, soruşturma süreçlerine dair eleştirilerini dile getirdi.

Yavaş'ın açıklamaları, soruşturmanın ilerleyişi ve sürecin nasıl yönetileceği konusunda dikkat çekti. Hem kamuoyunun hem de yetkililerin gözleri, bu soruşturmanın sonuçlarına ve olası gelişmelere çevrilmiş durumda. Mansur Yavaş'ın tutumu, belediye başkanlarının karşılaştığı zorlukları ve kamu yönetimi alanındaki sorunları da yeniden gündeme getirdi.

#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#Konser
#Mansur Yavaş
