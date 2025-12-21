Dolar
Haberin Gündemi Gündem Kasten Öldürme Suçundan Tutuklanan Güllü'nün Kızı Cezaevinde İlk Kez Konuştu

Kasten Öldürme Suçundan Tutuklanan Güllü'nün Kızı Cezaevinde İlk Kez Konuştu

Yayınlanma
14
Kasten Öldürme Suçundan Tutuklanan Güllü'nün Kızı Cezaevinde İlk Kez Konuştu
Okunma Süresi: 2 dk

Güllü Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmek suçlamasıyla tutuklanmasının ardından cezaevindeki ilk açıklamalarını yaptı. Geçtiğimiz hafta "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla Gebze Cezaevi'ne gönderilen Gülter, olayla ilgili yaşadığı derin duygusal çatışmayı ve yaşananları detaylandırdı.

Olay Gecesi ve Arkadaşının İfadesi

Gülter, olay gecesi yaşananları ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadesini yorumladı. Ulu'nun kendisini "katil" olarak suçladığını belirten Gülter, bu durumun kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. "Sultan'dan böyle bir şey beklemezdim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı?" diyerek, Ulu'nun kendisine yönlendirildiğini düşündüğünü dile getirdi. Gülter, bu durumu "büyük bir acı iftira" olarak tanımlarken, "Her şey geçecek, biliyorum" dedi.

Cezaevindeki Duygusal Durumu

Cezaevindeki ilk haftasında yaşadığı zorlukları da aktaran Gülter, "Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler" şeklinde duygusal bir ifade kullandı. Suçlamalar karşısında hissettiği çaresizliği ve toplumun kendisine yönelik tavrını eleştirdi. "Vicdanım çok rahat; ama beni buraya sokanların vicdanı rahat mı?" diyerek, yaşadığı haksızlıkları sorguladı.

Toplumsal Tepkiler ve Kendi Beklentileri

Toplumun kendisini "katil" ilan ettiğini ifade eden Gülter, bu durumun kendisini derinden etkilediğini belirtti. Kardeşiyle olan ilişkisinin bozulmadığını vurgulayan Gülter, "Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım" dedi. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına inandığını dile getirerek, sürecin ne kadar uzun sürerse sürsün pes etmeyeceğini kaydetti.

Olayın Gelişimi

Güllü Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Gülter ve olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı. İkili, Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul'da yakalanmıştı. Ulu'nun, Gülter hakkında "Tuğyan, Gül anneyi itti" şeklindeki ifadesi, Gülter'in tutuklanmasına yol açtı.

