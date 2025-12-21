Kasım İndirimleri Mercek Altında: 93 Dosyaya Ceza, 12,9 Milyon Lira Yaptırım

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, kasım ayında gerçekleştirilen indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini artırarak, birçok firmaya idari ceza uyguladı. Tüketici haklarını koruma amacı güden bu denetimlerin sonuçları, mevzuata aykırı uygulamalara karşı etkin bir mücadele yürütüldüğünü gösteriyor.

Denetim Süreci ve İncelemeler

Reklam Kurulu, kasım ayı indirim kampanyaları çerçevesinde toplam 108 dosyayı inceledi. Bu incelemeler sonucunda, 93 dosyada mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Yapılan denetimler, tüketicilerin yanıltılmasını engellemeyi ve rekabetin adil bir şekilde sürdürülmesini hedefliyor.

Ceza Miktarı ve Yaptırımlar

Mevzuata aykırı bulunan dosyalar için toplamda 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası kesildi. Bu yaptırımların, tüketici haklarının korunmasına yönelik caydırıcı bir etki yaratması amaçlanıyor. Reklam Kurulu, benzer ihlalleri önlemek için uygulanan ceza ve yaptırımların yanı sıra, durdurma ve erişim engeli kararları da aldı.

Durdurma ve Erişim Engeli Kararları

Tüketiciyi yanıltan kampanyalarla ilgili olarak 57 dosya için durdurma kararı alınırken, 16 dosya için ise erişim engeli uygulandı. Bu adımlar, yanıltıcı reklam ve tanıtımların yayılmasını önlemeyi amaçlıyor. Reklam Kurulu, bu tür uygulamaların önüne geçilmesi için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Gelecek Denetimler ve Tüketici Hakları

Bakanlık yetkilileri, indirim adı altında gerçekleştirilen yanıltıcı kampanyalara karşı denetimlerin devam edeceğini vurguladı. Tüketicilerin haklarını ihlal eden uygulamalara karşı herhangi bir müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Bu süreçte, tüketicilerin güvenli alışveriş yapabilmesi için gerekli adımların atılacağı bildirildi.