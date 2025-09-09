Dolar
Kanlar İçerisinde Bulundu: Uzman Çavuşun Evinde Gizemli Ölüm

Kanlar İçerisinde Bulundu: Uzman Çavuşun Evinde Gizemli Ölüm

Yayınlanma
14
Kanlar İçerisinde Bulundu: Uzman Çavuşun Evinde Gizemli Ölüm
Okunma Süresi: 2 dk

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 29 yaşındaki Gülşah Güngör, arkadaşı olan uzman çavuş Y.A.'nın evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Olayın meydana gelmesi sonrası uzman çavuş Y.A. gözaltına alındı, ancak ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Gelişimi

Olay, 29 Ekim 2023 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Karanfil 1'inci Sokak'ta yaşandı. Gülşah Güngör, uzman çavuş Y.A.'nın evine gitmişti. İddiaya göre, evden bir silah sesi duyuldu. Bu durum üzerine çevredekilerin ihbarda bulunmasıyla birlikte, polis ve sağlık ekipleri hızla olay mahalline sevk edildi.

Güvenlik Güçlerinin İncelemesi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Gülşah Güngör'ün başından vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından, silahın sahibi olan uzman çavuş Y.A. da polis tarafından gözaltına alındı.

Uzman Çavuşun İfadesi ve Serbest Bırakılması

Gözaltına alınan Y.A., verdiği ifadesinde olay anında banyoda olduğunu ve silah sesini duyduğunda dışarı çıktığını belirterek, Gülşah Güngör'ü kanlar içinde bulduğunu söyledi. Olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını da ekledi. Yapılan işlemler sonrasında, mahkemeye sevk edilen Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın detayları ve kesin nedeni, adli süreçlerin tamamlanmasının ardından daha net bir şekilde ortaya çıkması bekleniyor.

#Kadın Cinayeti
#Tekirdağ
#Uzman Çavuş
