KAEÜ’de Çok Sesli Müziğin Evrensel Dili Yankılandı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilen Çok Sesli Koro Konseri, sanatın birleştirici gücünü vurgulayan bir etkinlik olarak dikkat çekti. 29 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen konser, üniversite yerleşkesinde öğrenciler, akademik ve idari personel ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Konserin İçeriği ve Katılımcılar

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarafından organize edilen bu konser, çok sesli müziğin zengin repertuvarını dinleyicilere sunarak etkileyici bir deneyim oluşturdu. Konserin akademik sorumluluğunu Dr. Öğr. Üyesi İsmail Ceylan ve Dr. Ömer Alperen Gürses üstlenirken, koro şefliğini Doç. Dr. Satı Doğanyiğit Yıldız üstlendi. Koro ekibi, uzun bir hazırlık sürecinin ardından sahne alarak, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Performans ve Geri Bildirimler

Konser sırasında koro üyeleri tarafından seslendirilen eserler, katılımcılardan büyük beğeni topladı ve alkışlarla karşılandı. Repertuvarın çeşitliliği, etkinliğin en dikkat çekici unsurlarından biri oldu. Düzenlenen konserin amacı, üniversite bünyesinde sanatsal farkındalığı artırmak, öğrencilerin ve personelin kültürel gelişimine katkı sağlamak ve sosyal etkileşimi güçlendirmek olarak belirlendi. Etkinlik sonrası alınan geri bildirimler, bu hedeflerin büyük ölçüde gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Gelecek Planları

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yetkilileri, kültür ve sanat faaliyetlerinin üniversite yaşamına olumlu katkılar sunduğunu ifade ederek, benzer etkinliklerin gelecekte de devam edeceğini belirtti. Bu tür organizasyonların, hem akademik hem de sosyal açıdan önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Çok Sesli Koro Konseri, KAEÜ'nün sanata verdiği önemin bir göstergesi olarak hafızalarda yer etti.