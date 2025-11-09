Dolar
İstanbul Ataşehir'de Hırsızlık Şebekesi Operasyonu

İstanbul Ataşehir'de Hırsızlık Şebekesi Operasyonu

İstanbul Ataşehir'de Hırsızlık Şebekesi Operasyonu
İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki alışveriş merkezlerinde kıyafet denemesi bahanesiyle hırsızlık yapan dört kişilik bir şebeke, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlar, şüphelilerin toplamda 1 milyon liralık bir vurgun gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Hırsızlık Olaylarına Yönelik Kapsamlı Çalışma

Edinilen bilgilere göre, Ataşehir'deki alışveriş merkezlerinde artan hırsızlık olayları üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı. Ekipler, 88 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelemesi ve 107 farklı güvenlik kamerasının analizi sonucunda son bir ayda gerçekleşen beş ayrı hırsızlık olayının birbirleriyle bağlantılı olduğunu tespit etti.

Suçüstü Yakalanma Anı

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheliler S.A., R.H., P.K. ve Y.S., 27 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, kabinlerde kıyafetleri deneme bahane ederek üzerlerine giydikleri ve bazı ürünleri çantalarına yerleştirdikleri belirlendi. Ayrıca, alarmları devre dışı bırakmak için yanlarında kerpeten taşıdıkları ortaya çıktı.

Çalıntı Eşyaların Ele Geçirilmesi

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, farklı mağazalardan çalındığı belirlenen çok sayıda giyim eşyası ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, mağazaların toplam maddi zararının 908 bin 930 lira olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli, "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" ve "açıktan hırsızlık" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik Kameralarındaki Anlar

Şüphelilerin mağazalara müşteri gibi girip kabinlerde gizlice çaldıkları anlar ile güven timlerinin alışveriş merkezinde gerçekleştirdiği baskın anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, şüphelilerin kabinlere girdiği ve ekiplerin suçüstü yakaladığı anları net bir şekilde kaydetti. Bu olay, alışveriş merkezlerinde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

