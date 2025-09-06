İSKİ Su Kesintisi Sorgulama | Anadolu/Avrupa Yakası Su Kesintisi Programı

İstanbul'daki vatandaşlar için önemli bir duyuru geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 6 Eylül 2025 Cumartesi günü Anadolu ve Avrupa yakasında planlı su kesintileri olacağını açıkladı. Bu kesintiler, belirli ilçelerde ve mahallelerde su tedarikinde aksamalara neden olacak. Vatandaşlar, su kesintilerinin ne zaman başlayacağı, hangi bölgelerin etkileneceği ve suların ne zaman yeniden verileceği gibi soruların yanıtlarını arıyor.

Planlı Su Kesintileri Hakkında Detaylar

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, su kesintilerinin uygulanacağı bölgeler ve kesintilerin süreleri hakkında detaylı bilgi verildi. İstanbul genelinde su tedarik hizmeti sağlayan İSKİ, bu kesintilerin altyapı çalışmaları ve bakım onarımlar nedeniyle yapıldığını belirtti. Kesintiler, belirli mahallelerde gün boyunca sürecek ve bu sürede suyun akışında kesintiler yaşanacak.

Kesintiden Etkilenecek İlçeler ve Mahalleler

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında planlanan su kesintileri, belirli ilçelerde yoğunlaşacak. Vatandaşlar, hangi mahallelerin etkilendiğini ve suların ne zaman geleceğini öğrenmek için İSKİ'nin resmi internet sitesindeki güncel su kesintisi listesine yönlendirilmekte. Bu liste, kullanıcıların kesintiler hakkında bilgi almasını ve gerekli önlemleri almasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Su Kesintisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

İSKİ'nin su kesintisi sorgulama ekranı, vatandaşların kesintiler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Suların kesileceği saatler ve bölgeler hakkında detaylı bilgi almak için İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sorgulama linkine tıklamak yeterli. Bu sayede, kullanıcılar hangi mahallelerde su kesintisinin olacağını ve kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenebilir.

İlk olarak, İSKİ'nin duyurusunu dikkate alarak su kesintisi programını gözden geçirmek, planlı kesintiler hakkında bilgi sahibi olmak, vatandaşların günlük yaşamlarında gerekli önlemleri almalarına yardımcı olacaktır. İstanbul'da yaşayanların bu bilgilere erişimi, su kesintisi nedeniyle oluşabilecek aksaklıkların en aza indirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.