İskenderun'da Drone Destekli Operasyonla Aranan Hükümlü Yakalandı

İskenderun'da Drone Destekli Operasyonla Aranan Hükümlü Yakalandı

Yayınlanma
14
İskenderun'da Drone Destekli Operasyonla Aranan Hükümlü Yakalandı
Okunma Süresi: 1 dk

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen drone destekli bir operasyon neticesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçlarından ötürü aranan A.D., polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken, drone ile tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalama Operasyonu ve Detayları

Emniyet güçleri, A.D.'nin hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay, kamu malına zarar verme suçundan ise 10 ay olmak üzere toplamda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirtti. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Polisi fark eden A.D., kaçış yolu olarak sazlık alana girmeyi tercih etti. Ancak, bu noktada devreye giren drone, arama çalışmalarını kolaylaştırarak şahsın yerini tespit etti.

Gözaltı ve Adli Süreç

Operasyon sırasında, kaçmaya çalışan A.D., drone ile havadan belirlenerek kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınmasının ardından şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan A.D., cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nün suçla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

#Hatay
#İskenderun
Yorumlar
