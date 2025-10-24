IŞİD'in 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden Tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasında önemli bir rol oynayan Mahmut Özden'in liderliğindeki gruplara yönelik kapsamlı bir baskın düzenlendi. Bu operasyon, yaklaşık 10 aylık bir teknik ve fiziki takibin ardından hayata geçirildi ve toplamda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve Gözaltılar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, IŞİD'in "Haraç Alma" ve "Cezalandırma" isimli iki grubunun faaliyetlerini izleyerek, bu grupların içindeki 19 kişiyi tespit etti. Şüphelilerin kimlikleri, çeşitli ifade ve teşhis yöntemleriyle belirlendi. Yapılan operasyonda, özel harekât polislerinin desteğiyle 25 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve Mahmut Özden'in de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Baskınlarda yapılan aramalar sonucunda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 adet IŞİD bayrağı, 7 yasaklı örgüt kitabı, 18 mermi ve 15 dijital materyal ele geçirildi. Bu bulgular, grubun illegal faaliyetlerine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Özellikle "Haraç Alma" grubundaki üyelerin, örgüt adına iş insanları ve esnaftan haraç topladıkları, "Cezalandırma" grubunun ise örgütün ideolojisine karşı olan kişilere yönelik silahlı saldırılar, tehditler ve darp eylemleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Mahmut Özden'in İfadesi

Gözaltına alınan Mahmut Özden'in emniyetteki ifadesinde, "Ben yaşlandım artık, bıraktım, bunlarla işim yok" şeklinde bir açıklamada bulunduğu öğrenildi. Özden’in geçmişte de çeşitli suçlamalarla defalarca tutuklandığı ancak sonrasında serbest bırakıldığı biliniyor. Operasyon sonunda, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Türkiye'deki terör örgütü yapılanmalarına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini ve terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı.