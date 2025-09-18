Dolar
Güngören'de 5 Katlı Apartmanda Balkon Çöktü, Bina Tahliye Edildi

Güngören'de 5 Katlı Apartmanda Balkon Çöktü, Bina Tahliye Edildi

Yayınlanma
14
Güngören'de 5 Katlı Apartmanda Balkon Çöktü, Bina Tahliye Edildi
Okunma Süresi: 2 dk

Güven Mahallesi Uçak Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki balkon, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında, cadde trafiğe kapatılarak olay yerinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Olayın Gelişimi ve Tahliye Süreci

Olay yerine ulaşan ekipler, ilk olarak çevredeki güvenliği sağladı ve binanın durumunu değerlendirmek üzere incelemelere başladı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, binanın yapısal bütünlüğünün riske girdiği tespit edildi. Bu nedenle, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin, olayın ardından yürütülecek olan teknik incelemelerle ilgili çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Güvenlik Önlemleri ve Halkın Tepkisi

Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırılması, mahalle sakinlerinde endişe yarattı. Çevrede yaşayan bazı vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için binaların düzenli olarak denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, bu tür yapısal sorunların genellikle bakım eksikliği veya inşaat sırasında kullanılan malzemelerin kalitesizliği gibi nedenlerle ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Güven Mahallesi'nde yaşanan bu olay, apartmanların güvenliği ve bakım süreçlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin, benzer durumların önüne geçmek amacıyla yapı denetimlerine daha fazla özen göstermesi gerektiği ifade ediliyor. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sonuçları, ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

