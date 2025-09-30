Güller ve Günahlar Dizisinin Yayın Tarihi ve Detayları Açıklandı

Dolar
Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Özellikle Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrollerde yer alması, dizinin merakla beklenmesine neden oldu. Güller ve Günahlar, 11 Ekim Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizi, sadece aşkı değil, aile bağlarını, entrikaları ve geçmişten gelen sırları da derinlemesine ele alacak.

Dizinin Konusu ve Karakterleri

Güller ve Günahlar, başarılı iş insanı Serhat karakterine hayat veren Murat Yıldırım ile fakir mahallenin cesur kızı Zeynep’i canlandıran Cemre Baysel’in yollarının kesişmesi etrafında şekilleniyor. Serhat, eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrendiğinde hayatı altüst olur. Bu sır, Serhat’ın Zeynep ile olan ilişkisini de etkileyerek, ikilinin kendilerini aynı fırtınanın içinde bulmasına yol açar. Dizi, aşkın insan üzerindeki etkisini sorgularken, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunmayı hedefliyor.

Oyuncu Kadrosu

Güller ve Günahlar dizisinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in yanı sıra Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen gibi tanınmış isimler de yer alıyor. Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi oyuncular, dizinin zengin kadrosunu oluşturuyor. Bu geniş oyuncu yelpazesi, dizinin dinamik yapısını destekleyerek izleyicilere farklı karakterlerle dolu bir deneyim sunacak.

Yapım ve Yönetmenlik

Dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstlenirken, yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik bulunuyor. Güller ve Günahlar, yayınlandığı tarihten itibaren cumartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olmayı hedefliyor. Tanıtımında “Aşk, insanın en zayıf halidir. Bir daha o tuzağa düşmem” gibi vurucu ifadelerin kullanılması, dizinin izleyicilerde merak uyandırmasına katkı sağlıyor. Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Gülşah’a benzerliğiyle dikkat çeken Kader karakteriyle sosyal medyada da gündem olan Güller ve Günahlar, etkileyici kurgusu ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

11 Ekim tarihinde başlayacak olan Güller ve Günahlar, Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizinin güçlü hikayesi ve etkileyici karakterleri, yayınlandığı gün itibarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

