Dolar
41,5964 %0,23
Euro
48,8467 %0,44
Gram Altın
5.092,28 % -0,66
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem GSB KYK Burs Başvuruları 2025-2026: KYK Burs ve Kredi Başvuru Tarihleri Belirlendi mi?

GSB KYK Burs Başvuruları 2025-2026: KYK Burs ve Kredi Başvuru Tarihleri Belirlendi mi?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
GSB KYK Burs Başvuruları 2025-2026: KYK Burs ve Kredi Başvuru Tarihleri Belirlendi mi?
Okunma Süresi: 2 dk

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, milyonlarca öğrenci tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler yurt başvurularını gerçekleştirerek, eğitim görecekleri şehirlerdeki yurtlara yerleşmiş durumdalar. Şimdi ise gözler, 2025-2026 akademik yılı için KYK burs başvurularına çevrilmiş durumda.

KYK Burslarının 2025-2026 Yılı İçin Artması Bekleniyor

Geçtiğimiz yıl KYK burslarının tutarı 3 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak bu yıl, enflasyon ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alındığında burs miktarında bir artış yapılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yayımlanacak takvim, KYK burs başvurularının ne zaman alınacağına dair net bilgi verecektir. Öğrenciler, burs başvurularının tarihini sabırsızlıkla bekliyor.

Başvuru Süreci ve Beklentiler

Her yıl olduğu gibi, üniversite eğitimi alacak yeni öğrenciler, eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla KYK bursuna başvurmayı planlıyor. GSB'nin daha önceki yıllarda belirlediği takvimlere göre, burs başvurularının genellikle Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında alındığı görülmektedir. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor.

2025 yılı içerisinde memur, emekli ve asgari ücret gibi sosyal ödemeler de artış göstermiştir. Üstelik üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği, her yıl belirli oranlarda artırılmaktadır. Bu yıl, ekonomik veriler doğrultusunda KYK burs ve kredi miktarlarının artırılması öngörülmektedir. Son yapılan artışla, lisans öğrencileri için burs/kredi ücreti 3 bin TL olarak belirlenmiştir. Eğer burs ödemelerinde yüzde 30, 40 veya 50 oranında bir artış meydana gelirse, bu durumda burs miktarları sırasıyla 3 bin 900 TL, 4 bin 200 TL ve 4 bin 500 TL'ye yükselebilir.

Başvuru İşlemleri Nasıl Gerçekleşecek?

KYK burs başvuruları, belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacaktır. Adaylar, e-Devlet sistemine giriş yaparak, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" veya "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazarak doğrudan başvuru ekranına ulaşabilirler. Başvuru ekranında, adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri gibi çeşitli alanları doldurmaları istenecektir. Tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde tamamlayan adaylar, "Başvuru Yap" butonuna tıklayarak başvurularını sona erdirebilirler.

#Kyk Burs Başvuruları Ne Zaman
#Kyk Burs Başvuru
#2025-2026 Kyk Burs Başvuruları
#Gsb Kyk Burs Başvuru Tarihi 2025-2026
Hülya Avşar'ın Kira Anlaşmazlığı Mahkemede Çözüme Kavuştu
Hülya Avşar'ın Kira Anlaşmazlığı Mahkemede Çözüme Kavuştu
#Magazin / 30 Eylül 2025
Antalya Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Yeni Gelişmeler: Taraftar Derneğine Baskın Yapıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Operasyonunda Yeni Gelişmeler: Taraftar Derneğine Baskın Yapıldı
#Gündem / 30 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
YDS 2 Başvuru Süreci ve Detayları
YDS 2 Başvuru Süreci ve Detayları
Gündem
Galatasaray Liverpool Maçı Canlı Şifresiz Yayın Bilgileri
Galatasaray Liverpool Maçı Canlı Şifresiz Yayın Bilgileri
2026 Asgari Ücret Belirlemesi ve Güncel Rakamlar
2026 Asgari Ücret Belirlemesi ve Güncel Rakamlar
ASF TV Kurucusu ve Sahibi Kimdir?
ASF TV Kurucusu ve Sahibi Kimdir?
Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham sakatlandı: Sergen Yalçın’dan ilk açıklama
Beşiktaş’ın yıldızı Tammy Abraham sakatlandı: Sergen Yalçın’dan ilk açıklama
Tüketici Mahkemesi’nden Bankaya 250 Bin TL Ceza: Emsal Nitelikte Karar
Tüketici Mahkemesi’nden Bankaya 250 Bin TL Ceza: Emsal Nitelikte Karar
Hac Kurası 2026: Çekiliş Ne Zaman Yapılacak, Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?
Hac Kurası 2026: Çekiliş Ne Zaman Yapılacak, Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?
Milli Ara Tarihleri 2025: Süper Lig’e Ne Zaman Ara Verilecek, Ne Zaman Başlayacak?
Milli Ara Tarihleri 2025: Süper Lig’e Ne Zaman Ara Verilecek, Ne Zaman Başlayacak?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft