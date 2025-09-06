Gönül Dağı Kadir Kimdir? Emrah Kaman Kimdir, Kaç Yaşında?

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya başladı. 6 Eylül Cumartesi günü ekrana gelen dizinin kadrosuna, başarılı oyuncu Emrah Kaman da katıldı. Bozkırda geçen bir Anadolu hikayesini anlatan Gönül Dağı dizisinde Kadir karakterine hayat veren Emrah Kaman, kariyeriyle de dikkat çekiyor. Peki, Gönül Dağı Kadir kimdir? Emrah Kaman kimdir, kaç yaşındadır? Emrah Kaman'ın kariyeri ve yer aldığı projeler hakkında merak edilenler bu haberde yer alıyor.

Gönül Dağı Kadir Kimdir?

Gönül Dağı dizisinde Deli Kadir karakterine ünlü oyuncu Emrah Kaman hayat verecek. Diziye yeni bir karakter olarak katılan Kadir, zaman zaman duygusal tepkiler verirken, bazen de dobra ve saf tavırlarıyla dikkat çekecek. Kadir, Taner'in yakın arkadaşı olarak Gedelli köyüne gelecek ve kendine has tavırlarıyla bölge halkı tarafından tanınacak. Gönül Dağı'nın sıcak atmosferine katılacak olan Deli Kadir, hikayeye dinamik bir katkı sağlama potansiyeline sahip.

Emrah Kaman Kimdir?

Emrah Kaman, 5 Ağustos 1985 yılında Ankara'da doğmuş bir oyuncu ve senaristtir. Eğitim hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde devam eden Kaman, sanata olan ilgisi nedeniyle oyunculuk kariyerine yönelmiştir. Aile yapısında üç erkek kardeşi bulunmaktadır. Kaman, 2010 yılında "Güneydoğu'dan Öyküler - Önce Vatan" adlı projede senaristlik yapmaya başlamış, ardından 2012 yılında "İbreti Ailem" dizisinin senaryosunu kaleme almıştır. 2014 yılında "Hadi İnşallah" filminde senarist olarak görev almış, aynı yıl "Kardeş Payı" dizisinde iki sezon boyunca başrolde yer alarak geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır.

Emrah Kaman Hangi Dizilerde Oynadı?

Emrah Kaman, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol almıştır. 2014-2015 yıllarında "Kardeş Payı" dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamış, ardından 2016 yılında "Kaçma Birader" ve 2017 yılında "Deli Aşk" filmlerinde başrol oynamıştır. 2020 yılında "Aile Şirketi" adlı internet dizisinde de önemli bir rol üstlenmiştir. Emrah Kaman, 2021 yılında "Adım Başı Kafe" ve 2023 yılında "Üçlü Pürüz" gibi projelerde de yer alarak kariyerine devam etmiştir. 2025 yılında "Ayakçı" adlı projede de yer alması beklenmektedir.

Emrah Kaman, oyunculuk yeteneği ve senaristlik becerisiyle Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Gönül Dağı dizisindeki yeni rolü ile kariyerinde önemli bir adım daha atmış ve izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.