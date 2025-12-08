Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Gelinim Mutfakta Güllüşah Tekin Kimdir, Kaç Yaşında?

Gelinim Mutfakta Güllüşah Tekin Kimdir, Kaç Yaşında?

Gelinim Mutfakta Güllüşah Tekin Kimdir, Kaç Yaşında?
Fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta, her gün çeyrek altın, her hafta finalinde ise 10 altın bilezik kazanma fırsatı sunmaya devam ediyor. Yarışmanın 8 Aralık Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde, yeni gelin Güllüşah Tekin ve kayınvalidesi Arzu Erdoğan izleyiciyle buluştu. Hanife'nin elenmesiyle birlikte yarışmaya katılan yeni isimler, izleyicilerin merakını artırdı. Peki, Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini Güllüşah Tekin kimdir?

Güllüşah Tekin'in Hayatı ve Kariyeri

Güllüşah Tekin, yarışmaya katılmadan önce 4.5 yıllık evliliğiyle dikkat çekiyor. Aslen Ağrılı olan Güllüşah, 24 yaşında ve şu anda İstanbul'da yaşamaktadır. İsim hikayesini ise "Babam doğduğum gün çekilen Güllüşah filmindeki karakterin adını koymuş" şeklinde açıklıyor. Bu bağlamda, Güllüşah'ın ismi, aile geçmişi ve kültürel bağlarıyla da bağlantılı bir hikaye taşıyor.

Kayınvalide Arzu Erdoğan'ın Profili

Gelinim Mutfakta'nın yeni kayınvalidesi Arzu Erdoğan, 46 yaşında ve İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşamaktadır. Yarışmaya katılan Arzu, üç çocuk annesi olarak, hem gelinini desteklemek hem de kendi yemek yeteneklerini sergilemek amacıyla yarışmaya dahil olmuştur. Arzu Erdoğan, yarışmanın dinamik yapısında gelin ve kayınvalide arasındaki rekabetin yanı sıra, aile bağlarının önemine de vurgu yapmaktadır.

Gelinim Mutfakta yarışmasında, izleyiciler sadece yemek becerilerini değil, aynı zamanda gelin-kayınvalide ilişkilerini de gözlemleme fırsatı buluyor. Bu bağlamda, Güllüşah Tekin ve Arzu Erdoğan'ın yarışmaya katılması, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırmış durumda. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde, bu yeni ikilinin performansı merakla bekleniyor.

