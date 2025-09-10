Dolar
41,2976 %0,26
Euro
48,4049 %0,45
Gram Altın
4.845,23 % 0,72
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Fenerbahçe Kongre Takvimi 2025: Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Tarihleri ve Adaylar

Fenerbahçe Kongre Takvimi 2025: Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Tarihleri ve Adaylar

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Fenerbahçe Kongre Takvimi 2025: Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Tarihleri ve Adaylar
Okunma Süresi: 2 dk

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkanlık seçimi için geri sayım sürecine girdi. Taraftarlar ve kulüp üyeleri, Eylül ayında gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un detaylarını merakla bekliyor. 2024 yılında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da Ali Koç, 16 bin 464 oyla üçüncü kez başkanlık görevine seçilmişti. Mevcut başkan Koç'un yanı sıra diğer potansiyel adayların kimler olacağı da merak konusu.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Tarihleri

Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak. Bu durum, kulüp üyelerinin karar verme sürecinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Adaylar ve Yönetim Kurulu Listesi

Mevcut başkan Ali Koç'un katılacağı seçimde, Hakan Bilal Kutlualp, Saadettin Saran ve Mahmut Uslu gibi isimler de adaylıklarını açıklamış durumda. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, bu seçimde aday olmayacağını belirtti. Yıldırım, yazılı açıklamasında, mevcut yönetimin arzusu doğrultusunda gerçekleştirilecek kongreyi onaylamadığını vurgulayarak, "Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmalıydı" dedi.

Ali Koç'un başkanlık için sunduğu yönetim kurulu listesi de dikkat çekiyor. Koç'un kampanya sayfasında yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na teslim edilen liste şu isimlerden oluşuyor: Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya ve Selma Altay Rodopman.

Fenerbahçe Kulübü, bu önemli seçim sürecinde taraftarların ve üyelerin aktif katılımını teşvik ediyor. Seçim sonuçlarının kulübün geleceğini şekillendireceği düşünülüyor. Başkanlık yarışı, sadece mevcut yönetimin devamı açısından değil, kulübün genel gidişatı açısından da büyük bir önem taşıyor.

#Seohaber
#Fenerbahçe Kongre Tarihi
#Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu
#Fenerbahçe Başkanlık Seçimi
AK Parti’den CHP'ye Sert Eleştiriler
AK Parti’den CHP'ye Sert Eleştiriler
#Politika / 10 Eylül 2025
Mabel Matiz'den Yeni Şarkısı Perperişan İle İlgili Çarpıcı İtiraf! Annesinden Veto Yedi
Mabel Matiz'den Yeni Şarkısı Perperişan İle İlgili Çarpıcı İtiraf! Annesinden Veto Yedi
#Magazin / 10 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
James McAvoy Kimdir, Hangi Film ve Dizilerde Oynadı? Sağlık Durumu ve Saldırı Olayı
James McAvoy Kimdir, Hangi Film ve Dizilerde Oynadı? Sağlık Durumu ve Saldırı Olayı
Gündem
AYM'den, CHP Kurultayı Davasında 'Görevsizlik' Başvurusuna Ret
AYM'den, CHP Kurultayı Davasında 'Görevsizlik' Başvurusuna Ret
iPhone 17 ve iPhone 17 Air Tanıtıldı: Özellikler, Yenilikler ve Türkiye Fiyatları
iPhone 17 ve iPhone 17 Air Tanıtıldı: Özellikler, Yenilikler ve Türkiye Fiyatları
EuroLeague Final Four 2026’nın Adresi Açıklandı
EuroLeague Final Four 2026’nın Adresi Açıklandı
Milli Heyecan Başlıyor! Bulgaristan – Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Milli Heyecan Başlıyor! Bulgaristan – Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
İnşaat Malzemesi İhracatı 12 Ayda 30,25 Milyar Dolara Ulaştı
İnşaat Malzemesi İhracatı 12 Ayda 30,25 Milyar Dolara Ulaştı
303 Milyon TL’lik Destek Duyuruldu! Fatura Yardımı İçin Başvurular e-Devlet’te Açıldı
303 Milyon TL’lik Destek Duyuruldu! Fatura Yardımı İçin Başvurular e-Devlet’te Açıldı
Apple iOS 26 İçin Tarih Verdi! Bazı iPhone’lara Veda Zamanı Geldi
Apple iOS 26 İçin Tarih Verdi! Bazı iPhone’lara Veda Zamanı Geldi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft