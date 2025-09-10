Fenerbahçe Kongre Takvimi 2025: Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Tarihleri ve Adaylar

Fenerbahçe Spor Kulübü, başkanlık seçimi için geri sayım sürecine girdi. Taraftarlar ve kulüp üyeleri, Eylül ayında gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un detaylarını merakla bekliyor. 2024 yılında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da Ali Koç, 16 bin 464 oyla üçüncü kez başkanlık görevine seçilmişti. Mevcut başkan Koç'un yanı sıra diğer potansiyel adayların kimler olacağı da merak konusu.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Tarihleri

Fenerbahçe Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak. Bu durum, kulüp üyelerinin karar verme sürecinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Adaylar ve Yönetim Kurulu Listesi

Mevcut başkan Ali Koç'un katılacağı seçimde, Hakan Bilal Kutlualp, Saadettin Saran ve Mahmut Uslu gibi isimler de adaylıklarını açıklamış durumda. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, bu seçimde aday olmayacağını belirtti. Yıldırım, yazılı açıklamasında, mevcut yönetimin arzusu doğrultusunda gerçekleştirilecek kongreyi onaylamadığını vurgulayarak, "Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmalıydı" dedi.

Ali Koç'un başkanlık için sunduğu yönetim kurulu listesi de dikkat çekiyor. Koç'un kampanya sayfasında yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na teslim edilen liste şu isimlerden oluşuyor: Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya ve Selma Altay Rodopman.

Fenerbahçe Kulübü, bu önemli seçim sürecinde taraftarların ve üyelerin aktif katılımını teşvik ediyor. Seçim sonuçlarının kulübün geleceğini şekillendireceği düşünülüyor. Başkanlık yarışı, sadece mevcut yönetimin devamı açısından değil, kulübün genel gidişatı açısından da büyük bir önem taşıyor.