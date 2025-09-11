Faizsiz 250 Bin TL Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar ve Detaylar Açıklandı!

Faizsiz evlilik kredisi, genç çiftlere umut vaat eden bir finansman desteği sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı Eylül ayında yapılan Kabine Toplantısı sonrasında, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanan kredi tutarının artırıldığını duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte, evlilik hazırlığı yapan genç çiftler için önemli bir destek sağlanmış oldu.

Yeni Kredi Miktarları ve Şartlar

Yeni düzenlemeyle birlikte, faizsiz evlilik kredisi miktarı 150.000 TL'den 250.000 TL'ye çıkarıldı. Ancak bu tutardan faydalanabilmek için belirli koşulların karşılanması gerekiyor. Çiftlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda, faizsiz kredi tutarı 250.000 TL olarak belirlenirken, eşlerden birinin veya her ikisinin 25 yaşından büyük olması hâlinde kredi miktarı 200.000 TL olarak uygulanacak.

Geri Ödeme Koşulları

Faizsiz evlilik kredisinin geri ödeme koşulları da dikkat çekici. Kredinin vadesi 48 ay olarak belirlenmiş olup, ilk iki yıl boyunca geri ödeme talep edilmeyecek. Ayrıca, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan çiftler, her çocuk için geri ödemeyi 12 ay erteleyebilecek. Bu durum, aile kurma süreçlerini desteklemek amacıyla tasarlanmış bir kolaylık olarak öne çıkıyor.

Başvuru Şartları

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen genç çiftlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi şarttır. Ayrıca, başvuru tarihindeki yaş aralığı 18-29 olmalıdır. Taşınmaz sahibi olmamak, son altı aylık gelir ortalamasının asgari ücretin 2,3 katını aşmaması, resmi nikâh tarihine en az iki ay, en fazla altı ay kalmış olması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evlilik öncesi eğitim hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek de gerekli şartlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, devletin güvenliğine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve uyuşturucu ile ilgili suçlardan mahkûmiyet olmaması da aranan koşullar arasında bulunuyor.

Başvuru Süreci

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına giriş yapılarak gerçekleştirilmelidir. “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” başlığı altında başvuru işlemleri alınmaktadır. Gerekli belgeler arasında devlet şifresi, T.C. kimlik numarası, nikâh tarihi bilgileri ve gerekirse gelir belgesi bulunmaktadır. Bu süreç, genç çiftlerin maddi yükümlülüklerini hafifletmeyi ve aile kurma hayallerini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Devletin "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirdiği faizsiz evlilik kredisi, evlenmeyi planlayan ancak maddi imkânları kısıtlı olan genç çiftlere önemli bir destek sunmaktadır. Yeni kredi tutarlarıyla birlikte, bu destek daha da güçlenerek, aile kurma yolunda olan binlerce genç için umut verici bir fırsat haline gelmiştir.