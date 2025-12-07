Evdeki Musluktan Tarıma: Bakanlığın Meclis’e Getirdiği Su Planı

Türkiye, giderek artan kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalırken, bu durum ülkenin su kaynaklarını ciddi bir riske sokuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, su kaynaklarının korunması ve yönetimi için kapsamlı bir plan geliştirdi. Bu plan dahilinde, tarımda basınçlı sulama sisteminin zorunlu hale getirilmesi, şebeke kayıplarının azaltılması ve dijitalleşme gibi önemli uygulamalar hayata geçirilecek.

Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi

Milliyet gazetesinin haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, içme suyu ve tarımsal sulama gibi yaşamın her alanında hayati öneme sahip su kaynaklarının korunması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini değerlendirecek ve bu olumsuz etkileri azaltacak tedbirler alacak. Ayrıca, su kaynaklarının verimli kullanılması için kurumlara “su verimliliği belgesi” alma zorunluluğu getirilecek.

Ölçüm Sistemleri ve Su Verimliliği

Belediyeler, su kayıplarını takip etmek amacıyla bir yıl içerisinde ölçüm sistemlerini kurarak, su verimliliği uygulamalarına geçiş yapacak. Tarımda basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı zorunlu hale gelecek ve bu sistemler üzerinden kullanılan su miktarları kayıt altına alınacak. Ayrıca sanayi sektöründe atık suyun geri kazanılması teşvik edilecek. Kentlerde kuraklığa dayanıklı bitkilerin tercih edilmesi ve yeni inşaatlarda gri su ile yağmur suyu sistemlerinin kullanımı da zorunlu hale getirilecek.

Şebeke Kaybının Azaltılması Hedefi

Türkiye genelinde ortalama %31,6 seviyelerinde olan şebeke su kaybının öncelikle %25’e, ardından kademeli olarak %10 seviyelerine indirilmesi hedefleniyor. Belediyeler, şebeke sistemlerini sayısal hale getirerek, ölçüm, izleme ve uzaktan kontrol sistemlerini tamamlamak zorunda kalacak. Bu süreçte, aktif sızıntı ve arıza tespitlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi de gerekecek. Su verimliliği uygulamaları neticesinde, 2030 yılına kadar yaklaşık 12,4 milyar metreküp su tasarrufu sağlanması öngörülüyor.

Havza Yönetimi ve Eylem Planları

Su kaynaklarının korunması amacıyla yapılan çalışmalarda, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu olarak 12 havzada nehir havzası yönetim planları tamamlanmış ve onaylanmıştır. Ayrıca, 9 havzada plan hazırlıkları devam ederken, 11 havzada sektörel su tahsis planları tamamlanmış, 10 havzada ise çalışmalar sürmektedir. Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin %4’e düştüğü belirtilmektedir. Bu nedenle Sakarya, Kocaeli ve Düzce illeri için içme ve kullanma suyu güvenliği planları hazırlanacaktır.

Su Verimliliği Bilgi Sistemi

Su verimliliği uygulamalarının sistematik bir şekilde yürütülmesi amacıyla, su kullanımlarının ve iyileştirme planlarının kayıt altına alınacağı “Su Verimliliği Bilgi Sistemi” kurulacak. Bu sistem sayesinde su verimliliği belgelendirmeleri yapılacak ve su kaynaklarının daha etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacaktır.