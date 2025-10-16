Emekli Promosyon Kampanyaları 2025: Ekim'de En Yüksek Emekli Promosyon Veren Bankalar

2025 yılı Ekim ayı itibarıyla emekli promosyon kampanyaları, emeklilerin dikkatini çeken bir konu haline geldi. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri doğrultusunda, Ocak-Haziran dönemi için beklenen emekli maaşı artış oranının %10,56 ile %11,42 arasında olacağı öngörülüyor. Bu tahminlere göre, en düşük emekli maaşının 18 bin TL'yi aşması bekleniyor. Emeklilere sağlanan ek ödemeler ile birlikte toplam promosyon tutarları 32 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu çerçevede, 2025 Ekim'de en fazla emekli promosyonu sunan bankalar merak ediliyor.

2025 Ekim Ayında Bankaların Emekli Promosyon Tutarları

Bankalar, emekli maaşı alan müşterilerini çekmek amacıyla emekli promosyon kampanyalarını güncelleyerek rekabeti artırıyor. Ekim 2025 itibarıyla birçok banka, emeklilere çeşitli promosyon imkanları sunmaktadır. İşte bazı bankaların güncel emekli promosyon tutarları:

VakıfBank

VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl boyunca maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapmaktadır. 10 bin TL'ye kadar olan aylık emekli maaşı için toplamda 5 bin TL, 10-15 bin TL arasında 8 bin TL, 15-20 bin TL arasında 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzeri için 12 bin TL promosyon verilmektedir.

Halkbank

Halkbank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon sunmaktadır. Maaş aralıklarına göre ise 10 bin TL - 15 bin TL arasında 8 bin TL, 15 bin TL - 20 bin TL arasında 10 bin TL ve 20 bin TL ve üzeri için 12 bin TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan müşterilere 12 bin TL'ye kadar promosyon sağlamaktadır. Bu ödemeler, üç yıl boyunca maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt eden müşterilere sunulmaktadır.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını bankasından alanlara 25 bin TL'ye varan promosyon sunmaktadır. Ayrıca belirli harcama koşulları ile toplamda 10 bin TL'ye kadar bonus fırsatları da mevcuttur.

ING

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 15 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunmaktadır. Ek koşullarla birlikte toplamda 28 bin TL'ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatı bulunmaktadır.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, 19 Eylül - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden müşterilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunmaktadır. Ayrıca ek ödül fırsatları da mevcuttur.

Akbank

Akbank, emekli maaşını 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında taşıyan ve üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon sağlamaktadır. Ek olarak, çeşitli harcama koşulları ile toplamda 30 bin TL'ye varan ödül fırsatı sunulmaktadır.

DenizBank

DenizBank, emeklilere 27 bin TL'ye varan nakit promosyon sunmaktadır. Bu promosyona ek olarak, bazı koşullarla birlikte ek promosyon ve kredi kartı harcaması iadesi fırsatları da bulunmaktadır.

İş Bankası

İş Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon sunarken, ek olarak 9 bin TL'ye kadar ek promosyon fırsatı da sağlamaktadır.

Albaraka

Albaraka, 2 Ekim - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyan müşterilere 25 bin TL'ye varan promosyon sunmaktadır. Ek otomatik fatura ödeme talimatları ile ek ödül kazanma şansı da bulunmaktadır.

Şekerbank

Şekerbank, emekli maaş aralıklarına göre 12 bin TL'ye varan promosyon sunmaktadır. Ek ürün kampanyalarıyla birlikte bu tutar 27 bin 500 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Türkiye Finans

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 29 bin 500 TL'ye varan promosyon ve bonus sunmaktadır. Belirli koşulları yerine getiren emeklilere ek ödül fırsatları da mevcuttur.

QNB

QNB, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 31 bin TL'ye varan promosyon sunmaktadır. Ek otomatik fatura talimatları ile bu tutara ek ödemeler de yapılmaktadır.

TEB

TEB, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere toplamda 21 bin TL'ye varan promosyon sunmaktadır. Müşterilerin belirli koşulları yerine getirmesi durumunda ek ödüller de sağlanmaktadır.

2025 Ekim ayında emekli promosyonları konusunda bankalar arasındaki rekabetin artması, emeklilere daha fazla avantaj sunmaktadır. Emekliler, kendilerine en uygun bankayı seçerek bu kampanyalardan yararlanma fırsatını değerlendirebilirler.