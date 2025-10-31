Ekim Ayı Enflasyon Oranları Açıklandı: TÜİK'in Verileri ve 2025 Beklentileri

Bugün Ekim ayının son günü olması dolayısıyla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranları hakkında merak ve beklentiler artış göstermektedir. Yılın 10. enflasyon verisi için geri sayım sürerken, ekonomi uzmanları ve vatandaşlar, enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağını ve mevcut verilerin ne anlama geldiğini sorgulamaktadır. TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz ay açıklamıştı; bu verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan 3 aylık zam oranı %7,5 olarak belirlenmiş, memur ve memur emeklilerinin zammı ise %13,64 olarak gerçekleşmiştir.

2025 Ekim Enflasyon Beklentileri ve Ekonomik Göstergeler

Ekonomi analistleri, Ekim 2025 enflasyon beklentilerine ilişkin tahminlerini paylaşmaya başladı. Eylül ayında yaşanan kuraklık nedeniyle gıda fiyatlarında meydana gelen artışlar ve mevsimsel faktörler, enflasyon oranlarının yükselmesine neden olmuştu. Bu durum, piyasa katılımcıları ve hanehalkı için 12 ay sonrasındaki enflasyon beklentilerinde sınırlı bir bozulmaya yol açtı. Ancak reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileşmesi, ekonomideki olumlu gelişmeleri işaret ediyor. Gerçekleşen enflasyon verileri, gelecekteki beklentilerin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Ekim ayı enflasyon oranları henüz açıklanmadı. Ancak bu ayın enflasyon verilerinin 3 Kasım 2025 tarihinde saat 10:00'da kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Ayrıca, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı da geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda, yıl sonunda enflasyon oranının %28,5 olacağı öngörülmekte, 2026 yılı sonu için ise hedef %16 olarak belirlenmektedir.

Piyasa Katılımcıları Anketi ve Enflasyon Beklentileri

Merkez Bankası tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, Ekim ayı için aylık enflasyon beklentisi %2,34 olarak öngörülmektedir. Kasım ayında enflasyonun %1,55 ve Aralık ayında ise %1,14 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca, anket sonuçları doğrultusunda yıl sonu enflasyon tahmini %31,77 olarak revize edilmiştir. Bu rakam, Eylül ayında yapılan anketteki %29,86 seviyesinden belirgin bir artışı göstermektedir. Ekonomik göstergeler, piyasa katılımcılarının gelecekteki enflasyon beklentilerini şekillendirmeye devam etmektedir.