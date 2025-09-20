Dünyanın Gözü Kulağı Bu Zirvede: Başkan Erdoğan BM’de Yine Filistin’in Sesi Olacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında Filistin meselesine dair dikkat çekici açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Bu yıl, Gazze’de yaşanan insani krizin uluslararası topluma duyurulması amacıyla yapacağı konuşma, dünya gündemini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Erdoğan, daha önceki toplantılarda olduğu gibi, bu yıl da Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması gerektiğinin altını çizecek ve uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye davet edecek.

Filistin Sorunu ve Türkiye’nin Tutumu

Erdoğan, başbakanlık döneminden itibaren katıldığı BM toplantılarında Filistin’in sesini duyurmayı amaçladı. Özellikle 2007 yılında yaptığı 62. Genel Kurul hitabında, Orta Doğu sorununu bölgedeki en önemli istikrarsızlık kaynaklarından biri olarak tanımlamıştı. Filistin meselesinin sadece bölgedeki ülkelerin değil, uluslararası toplumun ortak çabasıyla çözülmesi gereken bir sorun olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu konuda kalıcı bir siyasi çözümün şart olduğunu ifade etti.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Erdoğan, Filistin sorununun çözümünde iki devletli bir yaklaşımın önemine dikkat çekiyor. 2009 yılında yaptığı 64. Genel Kurul konuşmasında, Türkiye’nin bu konuda her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirtti. Erdoğan, Filistin halkının yaşadığı dramın sona erdirilmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını, bölgedeki barış için vazgeçilmez bir koşul olarak nitelendirdi. Gazze’de yaşanan insani kriz ve insanların temel ihtiyaçlarının karşılanamaması konusundaki eleştirilerini de dile getirdi.

Uluslararası Toplum ve BM’nin Rolü

Erdoğan, BM’nin Filistin halkının yaşadığı insanlık dramına karşı kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı. 2011’deki 66. Genel Kurul konuşmasında, BM’nin alınan kararları uygulamada yetersiz kaldığını ve bu durumun uluslararası adalet duygusuna zarar verdiğini belirtti. Erdoğan, uluslararası toplumun Filistin üzerindeki kararlara kayıtsız kalmaması gerektiğini ve bu konuda ortak bir mücadele vermesi gerektiğini ifade etti.

Adalet ve İnsan Hakları Üzerine Vurgular

Erdoğan, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü insanlık onuruna bir saldırı olarak tanımlayarak, uluslararası insan hakları örgütlerine ve basına önemli görevler düştüğünü belirtti. Filistin’deki çocukların ve sivillerin yaşam haklarının korunmasına yönelik çağrılar yaptı. Ayrıca, uluslararası toplumun bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Gelecek Toplantı ve Beklentiler

Başkan Erdoğan, 23 Eylül’de yapılacak olan BM Genel Kurulu’nda Gazze’deki durumu yeniden gündeme getirecek. Uluslararası toplumun Filistin’in bağımsızlığını tanıması ve bu konuda adım atması gerektiğini yineleyecek. Türkiye’nin, Filistin meselesine dair tutumu net bir şekilde sürdürdüğü ve bu konuda uluslararası alanda aktif rol oynamaya devam edeceği belirtiliyor. Erdoğan’ın konuşmasının ana gündem maddesi, Gazze’de yaşanan soykırım ve bu konudaki uluslararası tepkilerin artırılması olacaktır.