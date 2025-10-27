Dolar
41,9312 %0,23
Euro
48,8038 %0,44
Gram Altın
5.382,37 % -2,94
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Dünya Tekvando Şampiyonu Emine Göğebakan Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli ve Kariyeri

Dünya Tekvando Şampiyonu Emine Göğebakan Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli ve Kariyeri

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Dünya Tekvando Şampiyonu Emine Göğebakan Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli ve Kariyeri
Okunma Süresi: 2 dk

Türk sporunun genç yeteneklerinden Emine Göğebakan, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen bu prestijli organizasyonda sergilediği üstün performans, hem kişisel kariyerinde önemli bir adım oldu hem de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Göğebakan'ın yaşam öyküsü, kariyeri ve başarıları merak konusu oldu.

Emine Göğebakan Kimdir?

Emine Göğebakan, 12 Ağustos 2001 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 24 yaşında olan milli sporcu, Türk milli tekvandosudur. 1.70 metre boyuyla dikkat çeken Emine, genç yaşına rağmen uluslararası alanda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Dünya Şampiyonu Olma Süreci

2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gösterdiği performansla altın madalyaya ulaşan Göğebakan, bu organizasyondaki ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Türk kadın tekvandocusu olmuştur. Şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçerek avantaj sağlayan Emine, ardından Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükselmiştir.

Final maçında bağımsız sporcu Milana Bekulova ile karşılaşan Göğebakan, bu zorlu mücadeleyi kazanarak altın madalyanın sahibi olmuştur. Bu başarı, hem kendi kariyerinde hem de Türk spor tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Kariyeri ve Başarıları

Emine Göğebakan, tekvandoya olan ilgisini küçük yaşlarda geliştirmiş ve kısa sürede büyük başarılara imza atmıştır. 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya, Türkiye'nin bu organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandırmıştır. Bunun yanı sıra, aynı şampiyonada Nafia Kuş Aydın da kadınlar +73 kiloda altın madalya kazanarak Türk sporunun uluslararası alandaki başarısını pekiştirmiştir.

Göğebakan'ın bu tarihi zaferi, sadece kendi kariyerini değil, Türk sporunu da uluslararası arenada daha ön plana çıkarmıştır. Türkiye, bu tür başarılarla spor alanında daha güçlü bir konumda yer almayı hedeflemektedir.

Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Açıklaması
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Açıklaması
#Politika / 27 Ekim 2025
Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau El Ele Görüntülendi
Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau El Ele Görüntülendi
#Magazin / 27 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Karabük'te Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Karabük'te Motosiklet Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Gündem
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 Gösteri Uçuşu Programı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 Gösteri Uçuşu Programı
iPhone 18 Baz Modelinin 12 GB RAM ile Gelmesi Bekleniyor
iPhone 18 Baz Modelinin 12 GB RAM ile Gelmesi Bekleniyor
Ümraniyespor'dan TFF'ye Bahis Skandalı Üzerine Küme Düşme Çağrısı
Ümraniyespor'dan TFF'ye Bahis Skandalı Üzerine Küme Düşme Çağrısı
Elektrik Üretimi Ağustos Ayında Yüzde 2,8 Arttı
Elektrik Üretimi Ağustos Ayında Yüzde 2,8 Arttı
Battalgazi’de Kış Öncesi Yoğun Asfalt Çalışması
Battalgazi’de Kış Öncesi Yoğun Asfalt Çalışması
Rabia Soytürk, Lucas Torreira İlişki İddialarını Yalanladı
Rabia Soytürk, Lucas Torreira İlişki İddialarını Yalanladı
Instagram’dan Rekabeti Kızıştıracak Yapay Zeka Özelliği
Instagram’dan Rekabeti Kızıştıracak Yapay Zeka Özelliği
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft