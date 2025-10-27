Dünya Tekvando Şampiyonu Emine Göğebakan Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli ve Kariyeri

Türk sporunun genç yeteneklerinden Emine Göğebakan, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 46 kiloda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen bu prestijli organizasyonda sergilediği üstün performans, hem kişisel kariyerinde önemli bir adım oldu hem de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Göğebakan'ın yaşam öyküsü, kariyeri ve başarıları merak konusu oldu.

Emine Göğebakan Kimdir?

Emine Göğebakan, 12 Ağustos 2001 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 24 yaşında olan milli sporcu, Türk milli tekvandosudur. 1.70 metre boyuyla dikkat çeken Emine, genç yaşına rağmen uluslararası alanda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Dünya Şampiyonu Olma Süreci

2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gösterdiği performansla altın madalyaya ulaşan Göğebakan, bu organizasyondaki ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Türk kadın tekvandocusu olmuştur. Şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçerek avantaj sağlayan Emine, ardından Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükselmiştir.

Final maçında bağımsız sporcu Milana Bekulova ile karşılaşan Göğebakan, bu zorlu mücadeleyi kazanarak altın madalyanın sahibi olmuştur. Bu başarı, hem kendi kariyerinde hem de Türk spor tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Kariyeri ve Başarıları

Emine Göğebakan, tekvandoya olan ilgisini küçük yaşlarda geliştirmiş ve kısa sürede büyük başarılara imza atmıştır. 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya, Türkiye'nin bu organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandırmıştır. Bunun yanı sıra, aynı şampiyonada Nafia Kuş Aydın da kadınlar +73 kiloda altın madalya kazanarak Türk sporunun uluslararası alandaki başarısını pekiştirmiştir.

Göğebakan'ın bu tarihi zaferi, sadece kendi kariyerini değil, Türk sporunu da uluslararası arenada daha ön plana çıkarmıştır. Türkiye, bu tür başarılarla spor alanında daha güçlü bir konumda yer almayı hedeflemektedir.