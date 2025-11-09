Düğününe Günler Kala Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, düğününe sayılı günler kala bir güvenlik görevlisi, uyarılarda bulunduğu şahıslar arasında çıkan tartışma sonucu hayatını kaybetti. Olay, 26 yaşındaki Tahsin Göker'in, otel önünde alkol tüketen iki kişiyi uyarmasıyla başladı. Güvenlik görevlisi, uyarılarına aldırış etmeyen şahısların saldırısına uğrayarak bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Olayın Gelişimi

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında Selçuk Mahallesi Musalla Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Tahsin Göker ve Talat K.B., otelin önünde gürültü yaparak alkol alan Eyüp T. (20) ve Halil S. (18) isimli şahısları uyardı. Ancak uyarılara tepki vermeyen şahıslar, güvenlik görevlileriyle tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Eyüp T., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak Tahsin Göker ve Talat K.B.'ye saldırdı.

Tahsin Göker'in Yaralanması ve Müdahale

Kavga esnasında, Talat K.B. arkadaşını korumaya çalışırken, Tahsin Göker, kalp bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, Göker’e kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen, Göker Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Düğün Hazırlıkları ve Olayın Sonuçları

Olayın ardından şüpheliler Eyüp T. ve Halil S., kaçtı. Ancak Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir saat sonra şüphelileri yakalamayı başardı. Yakalanan şahıslar, emniyete götürülerek ifade işlemlerine alındı. Tahsin Göker'in cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Göker'in, 22 Kasım'da nikah tarihi alarak düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.