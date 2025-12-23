DSİ Yozgat’ta Personel Alımı Gerçekleştiriyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı için gerçekleştireceği 328 sözleşmeli personel alımı kapsamında Yozgat’a bir mühendis kadrosu tahsis etti. Bu gelişme, Yozgatlı adaylar için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Başvuruların 25 Aralık 2023 tarihine kadar alınacağı belirtilirken, Yozgatlı adayların süreci dikkatlice takip etmesi önem taşıyor.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan resmi ilanda, başvuruların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla yapılacağı ifade ediliyor. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabilecekler. Yozgat için ayrılan mühendis kadrosu, DSİ’nin taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere planlandı. Bu kadroya başvuracak olan adayların, KPSS puan türleri ve nitelik kodlarını dikkatle incelemeleri gerektiği yetkililerce vurgulanıyor.

Esnek Başvuru Koşulları

Yayımlanan kılavuzda, 2024 KPSS puanının esas alınacağı ve en az ortaöğretim mezunu adayların başvurabileceği bilgisi yer alıyor. Ayrıca, ikamet ve yaş şartı aranmayacak olması, Yozgat’ta yaşayan veya Yozgat kadrosunu tercih eden adaylar için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Bu esneklik, daha geniş bir aday kitlesinin DSİ’ye başvurmasına olanak tanıyacak.

Son Tarih ve Beklentiler

Başvuru sürecinin sona ereceği 25 Aralık tarihi yaklaşırken, uzmanlar adayları son güne kalmadan tercihlerini yapmaları konusunda uyarıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. DSİ’nin personel alımı, Yozgat’ta kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Gözler, başvuru sürecinin tamamlanması ve sonuçların açıklanmasına çevrilmiş durumda.