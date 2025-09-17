Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri takip etmek amacıyla Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmeler, bölgedeki siyasi dinamikler ve güvenlik meseleleri açısından önemli bir dönemeçte gerçekleşti.

Gazze'deki Gelişmelerin Ele Alınması

Görüşmelerde, Gazze'deki son durum detaylı bir şekilde değerlendirildi. Bu bağlamda, bölgedeki insani krizler ve güvenlik tehditleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Fidan, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar arayışındaki rolünü vurguladı ve uluslararası toplumun sorumluluklarını hatırlattı. Suudi Arabistan ve Mısır’ın, Gazze'deki durumu iyileştirmek amacıyla atılacak adımlar üzerindeki beklentileri de masaya yatırıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Hazırlıkları

Görüşmelerde ayrıca, önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları da gündeme geldi. Bu toplantının, uluslararası alanda Filistin meselesine dair daha fazla dikkat çekmesi bekleniyor. Fidan, bu tür platformların, Filistin halkının haklarının savunulması açısından önem taşıdığını belirtti. Suudi ve Mısırlı mevkidaşlarının da bu konuda benzer düşüncelere sahip olduğu ifade edildi.

Bu görüşmeler, Türkiye'nin Orta Doğu'daki diplomatik ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bu tür diyalogların bölgedeki barış sürecine katkıda bulunabileceğini ve ülkeler arası işbirliğini artırabileceğini dile getiriyor.

#Mısır
#Suudi Arabistan
#Dışişleri Bakanı Fidan
