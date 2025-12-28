Dolar
Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a Anma Sürüşü Kafilesi Sakarya'da
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" bisiklet turuna katılan kafile, Sakarya'ya ulaştı. Bu anlamlı etkinlik, Sarıkamış şehitlerini anma amacı güderek, katılımcıların hem fiziksel bir mücadele vermesini hem de bu tarihi olayın hatırlanmasını sağlıyor.

Etkinliğin Başlangıcı ve Katılımcılar

Bisiklet turu, dün İstanbul'dan yola çıkarak büyük bir katılımla başladı. Kafile, Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri tarafından coşkuyla karşılandı. Etkinliğin başlangıcında katılımcılar, hatıra fotoğrafı çekilerek anılarını ölümsüzleştirdi. İstanbul Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Gazi Bilir, bu anlamlı günde Cemil Boz'a forma ve atkı hediye ederek dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Yola Çıkış ve Hedef

Atatürk Bulvarı'nda yapılan resmi başlangıçta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, katılımcılara başarılar dileyerek turu başlattı. Kafile, Sakarya'dan Bolu'ya doğru yola çıkarak, Kars'a ulaşmayı hedefliyor. Bu tur, sadece fiziksel bir etkinlik değil, aynı zamanda Türk milletinin tarihi ve kültürel mirasını yaşatmak adına gerçekleştirilen bir anma organizasyonu olarak dikkat çekiyor.

Etkinlik, katılımcıların hem spor yapma imkânı bulmasını hem de geçmişe yönelik bir farkındalık oluşturmasını sağlarken, aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından gelen bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. Sarıkamış olaylarının hatırlanması, genç nesillere bu tarihi mirası aktarmak ve birlik olmanın önemini vurgulamak açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Yorumlar
