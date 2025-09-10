Dolar
Diplomadan Sonra Rüşvet Skandalı: Çürük Okullara Sağlam Raporu Vermişler

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'da gerçekleştirilen büyük bir operasyon, rüşvetle sahte evrak düzenleyen bir şebekenin varlığını ortaya çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, 54 şüpheliden 46'sı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar, şebekenin özellikle yabancı uyruklu öğrencilerden denklik belgesi alım sürecinde rüşvet talep ettiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kıldığı karot raporları için de aynı yöntemle sahte evrak düzenlediklerini ortaya koydu.

Rüşvetle Mezuniyet İmkanları

Soruşturma, rüşvet karşılığında liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin özel eğitim kurumlarına kaydedilerek hızlı bir şekilde mezun edilmeleri için anlaşmalar yapıldığını göstermektedir. Bu durum, eğitim sisteminin entelektüel bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerekli gördüğü karot raporları için de rüşvet alındığı tespit edilmiştir. Bu raporlar, okulların güvenliğini değerlendirmek amacıyla kritik bir öneme sahiptir.

Operasyon ve Gözaltılar

Soruşturma kapsamında, 54 şüpheliye yönelik "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı çıkarılmıştır. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, şüphelilerin büyük bir kısmı yakalanmıştır. Ancak, firari durumda bulunan 8 şüpheli için yakalama çalışmaları devam etmektedir. Bu durum, adaletin yerini bulması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu tür yolsuzlukların, eğitim sisteminin güvenilirliğini tehlikeye atması ve öğrencilerin geleceğini olumsuz etkilemesi nedeniyle, yetkililerin bu konudaki hassasiyeti artırması beklenmektedir. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, şebekenin yapısı ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması hedeflenmektedir.

#Milli Eğitim Bakanlığı
#Rüşvet
