Dilovası'ndaki Parfüm Dolum Fabrikasının Sahibi Kurtuluş Oransal Kimdir?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kozmetik fabrikası yangını, beraberinde önemli bir soruşturmayı da getirdi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, fabrikanın sahibi Kurtuluş Oransal, "para dolu bavullar" ile Yalova'ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu gelişme, Oransal'ın kimliği ve geçmişi hakkında merak uyandırdı.

Kurtuluş Oransal Hakkında Bilgiler

Kurtuluş Oransal, parfüm ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Yangın felaketi sonrası mal varlığı ve iş etiği sorgulanan Oransal, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm dolum fabrikasının sahibidir. Oğlu Altay Oransal'ın paylaşımlarına göre, genç yaşlardan itibaren parfüm sektöründe çalıştığı belirtilmektedir. Oransal'ın aslen nereli olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, bazı kaynaklara göre İstanbul doğumlu olduğu ifade edilmektedir.

Yangın Olayı ve Gözaltı Süreci

Dilovası'ndaki fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olayın ardından yaptığı açıklamada, yangının sebebinin araştırıldığını duyurdu. Yangın sonrasında Kurtuluş Oransal, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak, yangına sebep olan iş yerinin sahibi olması gösterilmektedir. Oransal'ın, olayın ardından "para dolu bavullar" ile kaçmaya çalışırken yakalanması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İş Güvenliği İhlalleri ve Kamuoyunda Yükselen Tartışmalar

Yangın sonrası yapılan değerlendirmelerde, firmanın iş güvenliği mevzuatına uygun hareket etmediği ve 18 yaşından küçük çalışanların istihdam edildiği ortaya çıkmıştır. Bu durum, iş yerinin çalışma koşullarının sorgulanmasına neden oldu. Ayrıca, fabrikanın ürünlerinin yüksek fiyatları ve Oransal'ın kaçma girişimi, kamuoyunda "para hırsı" tartışmalarını alevlendirmiştir. Firmanın internet sitesinde yer alan parfüm fiyatlarının 225 Euro'dan başladığı bilgisi, olayın ciddiyetini artıran unsurlar arasında yer almaktadır.

Öte yandan, Kurtuluş Oransal'ın oğlu İsmail Oransal da soruşturma kapsamında aranmakta olup, bu durum ailenin iş faaliyetleri ve geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine zemin hazırlamaktadır. Yangın felaketi ve ardından gelişen olaylar, hem sektördeki güvenlik standartlarını hem de iş etiği anlayışını sorgulayan önemli bir durumu işaret etmektedir.