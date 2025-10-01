DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 4

Şanlıurfa'da İş Yeri Yangını

Şanlıurfa'nın Paşabağı Mahallesi'nde bir iş yerinde gece saatlerinde meydana gelen yangında, çatının bir bölümü çöktü. Plastik ambalaj ürünleri satan iş yerinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangını gören çevre sakinleri, durumu hemen polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından yangına müdahale edildi ve alevler, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları yaklaşık iki saat sürdü. Yangınla ilgili olarak yapılan araştırmalar devam ediyor.

Eskişehir'de Fidan Üretimi Artıyor

Eskişehir Orman Fidanlığı, Türkiye'nin en büyük fidan üretim tesisi olarak, orman yangınlarının ardından üretim kapasitesini artırmış durumda. 2025 yılı içerisinde gerçekleşen bin 351 orman yangınından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması hedefleniyor. Eskişehir Orman Fidanlık Müdürü Ender Tuncer, bu yıl 9 milyon fidan üretmeyi planladıklarını belirtti. Fidanlar, öncelikle Afyonkarahisar, Bursa, Bilecik, Muğla, Kütahya, Ankara ve Bolu gibi illere gönderilecek.

Tuncer, "Bizim amacımız, yanan orman alanlarını yeniden yeşillendirmek ve doğaya katkıda bulunmak" dedi. Yetiştirilen fidanlar arasında karaçam, sarıçam, sedir ve yapraklı türler bulunuyor. Fidan üretiminde kullanılan tohumlar, yöreye uygun türlerden temin edilerek, özel koşullarda ekim işlemleri gerçekleştiriliyor. İlk olarak Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın sahalarına yönelik fidanların gönderileceği belirtildi.

Bartın'da Trafik Kazası

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobildeki baba ve üç çocuğu yaralandı. Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Bartın-Kuruçaşile yolunun İnpiri mevkisinde gerçekleşti. Sürücü Ş.E. (50) yönetimindeki otomobil, kaygan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gazze'ye Yolculuk: Semanur Sönmez Yaman'ın Hikayesi

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk gazeteci ve aktivist Semanur Sönmez Yaman, İtalya'nın Sicilya Adası'ndan başlayarak Gazze'ye doğru yola çıkmıştır. Yaman, teknesinin direğine sevdiklerinin isimlerini yazdı. Bu yolculukta, Yaman'ın ailesi de yer almakta, ancak bazı üyeleri sağlık sorunları nedeniyle katılamamıştır. Yaman, daha önce Gazze'ye defalarca gitmiş ve oradaki yaşamı yakından görmüştür. Teknesindeki isimlerin fırtınalarda bile silinmediğini belirten Yaman, "İnşallah Gazze'ye ulaşmayı başaracağız" dedi.

Erzurum'da Yaban Keçileri Dron Kamerasında

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Damlıca Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda yaban keçileri, doğa tutkunlarının ve sürücülerin ilgisini çekti. Aile Hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, doğa yürüyüşü sırasında yaban keçilerini dron ile görüntüledi. Dr. Taşçı, "Bu güzellikleri korumak hepimizin sorumluluğu" dedi. Yoldan geçerken keçileri gören bir diğer vatandaş, bu tür bir deneyimin etkileyici olduğunu ifade etti.

Bursa'da Klasik Otomobil Tutkusu

Bursa'da yaşayan Mehmet Nail, 30 yıl yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nden getirttiği 12 klasik otomobile özenle bakıyor. Garajında yer alan otomobiller, hem bir hobi hem de geçmişe duyduğu özlemi simgeliyor. Nail, otomobillerinin tamirini kendisi yapmakta ve bunları düzenli olarak kullanmaktadır. "Garajımdaki her otomobili kullanıyorum" diyen Nail, otomobillerinin bakımını aksatmadığını belirtti.

Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'ne Yoğun İlgi

Adana'da açılan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, açıldığı günden bu yana büyük bir ilgiyle karşılandı. 17 günde 10 bin kişinin ziyaret ettiği merkezde, sanatçının hayatına dair birçok eser sergileniyor. Müze Müdürü Yasemen Kaya, "Ferdi Tayfur'u unutmadığımızı göstermek için bu müzeyi kurduk" dedi. Ziyaretçilerin memnun kalmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Bingöl'de Yeni Hastane İnşaatı

Bingöl'de, deprem riski göz önünde bulundurularak inşa edilen yeni devlet hastanesi, çeşitli güvenlik sistemleri ile donatılmakta. 500 yatak kapasiteli hastanenin inşaatı sürerken, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, "Burası tamamlandığında Türkiye'nin en sağlam binalarından biri olacak" dedi. Hastanenin 2026 yılında hizmete girmesi planlanıyor ve modern sağlık hizmetleri sunması hedefleniyor.