Bülent Arınç'tan CHP'ye Eleştiri: "Saygısızlık Yapamazsınız"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim tarihinde yapacağı açılış oturumu ile 28. Yasama Dönemi'nin 4. Yasama Yılı'na başlayacak. Ancak bu önemli günde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Meclis açılışına katılmama kararı aldığını açıkladı. Bu durum, TBMM'nin saygınlığı açısından tartışmalara yol açtı.

CHP'nin Katılmama Kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, 1 Ekim'de gerçekleştirilecek TBMM açılışında partinin yer almayacağını belirtti. Yücel, "Bu siyasi ortamda Cumhurbaşkanı'nı, Meclis açılışında ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir" sözleriyle partinin kararını savundu. Ayrıca, CHP'nin 47 yıllık sabrının karşı tarafta sadece 47 gün sürdüğünü ifade ederek, bu nedenle Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ne karşılayacaklarını ne de uğurlayacaklarını dile getirdi.

Bülent Arınç'ın Tepkisi

CHP'nin bu kararına tepki gösteren TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, partinin tavrını eleştirerek "Bu kararı yanlış buluyorum" ifadesini kullandı. Arınç, TBMM'nin yasama yılına 1 Ekim'de başladığını ve bu günde Cumhurbaşkanı'nın konuşma yapma geleneğinin bulunduğunu belirtti. Arınç, "Meclis'imiz için en önemli günlerden biri olan bu oturumda, tüm partilerin geçmişte farklı görüşlere sahip olsalar bile katılım sergilediklerini" vurguladı.

Saygı ve Meclis'in Önemi

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı'na saygı gösterilmesinin önemini de dile getirerek, "Cumhurbaşkanını sevmek veya eleştirmek herkesin hakkıdır; ancak saygı göstermekte de hiçbir kusur gösterilmemelidir" dedi. TBMM'nin millet iradesinin tecelligâhı olduğunu ve demokrasinin kalbi niteliğinde olduğunu ifade eden Arınç, "Siyasi partiler ve milletvekillerinin varlık sebebidir; milletin gözbebeğidir" şeklinde konuştu.

Meclis'in Saygınlığına Dikkat Çekildi

CHP'nin katılmama kararının Meclis'in saygınlığına zarar verdiğini savunan Arınç, ana muhalefet partisinin bu tutumunun daha önce görülmediğini belirtti. "Sayın Cumhurbaşkanı'nı veya Meclis Başkanı'nı eleştirebiliriz; ancak kendilerine saygı duymakla da yükümlüyüz" diyen Arınç, protesto eylemlerinin Meclis çatısı altında değil, başka zaman ve zeminlerde yapılması gerektiğini ifade etti. Arınç, CHP Genel Başkanı'na çağrıda bulunarak, bu yanlış karardan dönülmesi ve 1 Ekim günü parlamentoda birlikte olmaları gerektiğini belirtti.