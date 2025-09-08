CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Gerginlik: Gürsel Tekin İçeriye Girdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in ziyaretiyle gergin anlara sahne oldu. Tekin'in parti binasına girmesi öncesinde, güvenlik güçleri tarafından alınan önlemler dikkat çekti. İstanbul Valiliği'nin gösteri ve yürüyüşleri yasaklama kararının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın çevresinde yoğun polis varlığı gözlemlendi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Gürsel Tekin'in parti binasına gideceğini açıklamasının ardından, polis ekipleri gece saatlerinde Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemlerini artırdı. Partinin destekçileri de geceyi binada geçirerek gelişmeleri takip etti. İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Bu durum, CHP binası çevresindeki güvenlik tedbirlerinin daha da sıkılaştırılmasına yol açtı.

Gürsel Tekin'in Açıklamaları

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir basın toplantısı düzenleyen Gürsel Tekin, partinin mevcut sorunlarına değindi. Tekin, “Taraflar arasında süren sorun bir buçuk yıldır devam ediyor. Şikayet eden taraflar CHP'li, bu nedenle biz kayyum değiliz. Bizim görevimiz, uğradığımız haksızlığı ortadan kaldırmaktır,” şeklinde konuştu. Tekin, CHP'nin birliğini koruma çabalarının süreceğini ifade ederek, “CHP'nin birliğini muhafaza etmek için var gücümüzle çalışacağız,” dedi.

Mahkeme Süreci ve Talepler

Gürsel Tekin, aynı zamanda mahkemeye başvurarak kayyumluk görevi için gerekli yazının kendisine iletilmesini talep etti. Avukatı Barış Demirkuş tarafından sunulan dilekçede, mahkeme kararının derhal uygulanması gerektiği vurgulandı. Dilekçede, “Mahkeme kararlarının, Anayasa'nın 138. maddesi gereği derhal uygulanması zorunludur,” ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan belirsizlikleri daha da derinleştirdi.

Gürsel Tekin'in ziyareti ve yaptığı açıklamalar, CHP içinde süregelen tartışmaların ve gerginliklerin yeni bir boyut kazanmasına neden oldu. Parti binası önündeki durum, hem güvenlik güçleri hem de partililer arasında tension oluşturarak dikkatleri üzerine çekti.