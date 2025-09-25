Dolar
Çeyrek ve Gram Altın Fiyatları Güncellendi

Çeyrek ve Gram Altın Fiyatları Güncellendi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Çeyrek ve Gram Altın Fiyatları Güncellendi
Okunma Süresi: 2 dk

Kocaeli Kuyumcular Birliği, 25 Eylül 2025 tarihine ait güncel altın fiyatlarını duyurdu. Altın piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için önemli bir izleme alanı oluşturuyor. Özellikle çeyrek altın ve gram altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekerken, bu değerli metallerin alım-satım fiyatları da merak ediliyor.

Güncel Altın Fiyatları

Kocaeli'de gerçekleştirilen güncel altın fiyatlarına göre, 22 ayar bilezik fiyatı alışta 4.641 TL, satışta ise 4.971 TL olarak belirlenmiştir. Ata lira fiyatı ise alışta 33.480 TL, satışta 35.230 TL seviyesindedir. Çeyrek altın için alış fiyatı 8.140 TL, satış fiyatı ise 8.665 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın fiyatları ise alışta 16.280 TL, satışta 17.330 TL olarak belirlenmiştir.

Ziynet altın fiyatları da dikkat çekmektedir; alış fiyatı 32.560 TL, satış fiyatı ise 34.660 TL'dir. Reşat 5’li altın fiyatı alışta 165.300 TL, satışta 175.300 TL olarak belirlenirken, Reşat 2,5’luk altın fiyatları alışta 82.650 TL, satışta 87.650 TL seviyesindedir. 24 ayar gram altın fiyatı ise alışta 5.055 TL, satışta 5.305 TL olarak açıklanmıştır.

Piyasa Analizi ve Beklentiler

Altın fiyatlarındaki bu dalgalanma, ulusal ve uluslararası ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Yatırımcılar, fiyatların artış ve düşüşlerini takip ederek stratejilerini belirlemektedir. Özellikle döviz kurlarındaki değişimlerin ve enflasyon oranlarının altın fiyatları üzerindeki etkisi, yatırımcıların bu değerli metal üzerindeki beklentilerini şekillendirmektedir. Altın, tarihsel olarak güvenli bir liman olarak görülmekte ve bu nedenle yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

Son günlerdeki fiyat hareketleri, piyasada belirsizlikleri artırırken, uzmanlar yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Kocaeli Kuyumcular Birliği'nin açıkladığı fiyatlar, yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir referans noktası oluşturmaktadır.

