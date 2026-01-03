Dolar
Haberin Gündemi Gündem BUDO'nun 8 Seferi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yarın gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Marmara Denizi'nde beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyunun sefer güvenliğini tehlikeye atacağı belirtilerek, bu kararın alındığı ifade edildi.

İptal Edilen Seferler ve Zamanları

BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, iptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) arasında yapılması planlanan 08.00 ve 09.30 seferleri, İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) arasında gerçekleştirilecek 08.00 ve 11.30 seferleri, ayrıca Bursa-Armutlu arasındaki 09.30 seferi, 10.00'deki Armutlu-İstanbul seferi, İstanbul-Armutlu arasındaki 11.30 seferi ve 13.00'deki Armutlu-Bursa seferi bulunmaktadır. Bu seferlerin iptali, yolcuların güvenliğini ön planda tutma amacı taşımaktadır.

Hava Durumu Uyarısı

Ayrıca, İstanbul dahil olmak üzere 24 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı yapıldığı bildirildi. Bu uyarı, olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmamaları konusunda bir önlem olarak değerlendirilmektedir. Yetkililer, özellikle deniz ulaşımında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

BUDO, sefer iptalleri konusunda yolcularını bilgilendirmeye devam ederken, durumun gelişimini takip etmekte ve seferlerin yeniden planlanması konusunda gerekli çalışmaları yürütmektedir. Yolcuların, seyahat planlarını buna göre düzenlemeleri önerilmektedir.

#Gündem Haberleri
#Budo
