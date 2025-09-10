Bir Tarafta Sağanak, Bir Tarafta Sıcak Hava! Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olması öngörülen yağışlar, batı bölgelerde ise sıcaklıkların artmasına neden olacak. Bu durum, yaz mevsiminin ortalarında farklı hava koşullarının bir arada yaşanmasına yol açıyor.

Yağışların Etkili Olacağı Bölgeler

Yapılan tahminler doğrultusunda, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri ve Ordu ile Giresun'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirilmektedir. Diğer bölgelerin ise genel olarak az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bu hava koşulları, tarım faaliyetlerini ve günlük yaşamı etkileyebilir.

Hava Sıcaklıklarındaki Değişim

Ülkenin batı kıyılarında, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor. Bu durum, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonunu da etkileyebilir.

Rüzgar Durumu

Rüzgarların genellikle kuzey yönlerinden eseceği, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu rüzgar durumu, özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşlar için dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak öne çıkıyor.

İllere Göre Hava Durumu

Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde tahmin ediliyor:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26°C

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28°C

İzmir: Az bulutlu 34°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 35°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25°C

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34°C

Yağışlı havanın, özellikle tarım alanında su ihtiyacını karşılayacak bir etki yaratması beklenirken, sıcak havanın da plaj ve tatil bölgelerinde hareketliliği artırması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları hava durumu hakkında bilgilendirmeye devam edecektir.