Bakırköy Botanik Park'ta Hayvan Ölümü İddiaları Gündemde

Bakırköy Botanik Park'ta Hayvan Ölümü İddiaları Gündemde

Yayınlanma
14
Bakırköy Botanik Park'ta Hayvan Ölümü İddiaları Gündemde
Okunma Süresi: 2 dk

Bakırköy D-100 Karayolu üzerinde yer alan ve 96 bin metrekarelik bir alanı kaplayan Bakırköy Botanik Parkı, 2024 yılından itibaren yenileme çalışmaları nedeniyle halkın ziyaretine kapatıldı. Ancak, parkın kapalı olmasına rağmen, çevre sakinleri parkta yaşanan olumsuzluklara dair ciddi endişelerini dile getiriyor. Son günlerde, parkta ölü sokak hayvanlarına rastlandığı iddiaları gündeme geldi.

Parkta Yaşanan Güvenlik Sorunları

Botanik Park'ın bakımsız kalması, çevredeki sakinler arasında güvenlik sorunlarına yol açtı. Mahalle sakinleri, parkta uyuşturucu ve alkol kullanımının yanı sıra evsizlerin barınması nedeniyle rahatsız olduklarını ifade ediyor. Bakırköy Belediyesi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamışken, parkın mevcut durumu hakkında endişeler giderek artıyor.

Ölü Hayvan İddiaları

Mahalle sakini Mehmet Vedat, parkta ölü hayvanlara rastladığını ve birkaçını defnettiğini belirtti. Vedat, “Gördüğüm kadarıyla bu hayvanların ölümü ya zehirlenme ya da kötü niyetli kişilerin eziyet etmesi sonucu gerçekleşmiş gibi görünüyor,” dedi. Özellikle ölen kedilerin sayısının fazla olduğunu vurgulayan Vedat, parkın kötü durumuna dikkat çekti.

Çocuklar ve Aileler İçin Tehdit Oluşturuyor

Parkın güvenlik sorunları, ailelerin buraya olan ziyaretlerini de etkiliyor. Banu Kızıl, daha önce çocuklarıyla sıkça gittikleri bu alanın artık kullanılmaz hale geldiğini ifade ederek, "Parkta bağımlıların varlığı nedeniyle çocuklarımızı oraya götürmüyoruz," dedi. Kızıl, parkın düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanması gerektiğini belirtti.

Geçmişteki Görsellikten Uzak

Nermin Orallı da, Bakırköy Botanik Parkı'nın geçmişteki görsel zenginliğinin kaybolduğunu belirterek, “Park ilk açıldığında yürüyüş yolları, gölet ve yeşilliklerle doluydu. Ancak şu an bakımsızlık nedeniyle gitmiyoruz,” şeklinde konuştu. Orallı, parkın yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve buranın halk için bir nefes alanı haline gelmesini umduğunu ifade etti.

Hava Görüntüleri Durumu Ortaya Koydu

Bakırköy Botanik Parkı'nın içindeki yapıların bakımsız ve kullanılamaz hale geldiği, hava görüntüleriyle de belgelenmiş durumda. Parkın atıl durumu, çevre sakinlerinin endişelerini daha da artırıyor. Yerel halk, botanik parkın bir an önce yeniden düzenlenmesini ve güvenli bir yaşam alanı haline getirilmesini talep ediyor.

