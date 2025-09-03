Bakan Yumaklı'dan Sevindirici Açıklama: Aktif Yangın Yok, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük ve Kastamonu'daki Orman Yangınları Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu illerinde günlerdir devam eden orman yangınlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yumaklı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, bölgede çıkan üç ayrı yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Şu anda aktif bir yangının bulunmadığını ifade eden Yumaklı, soğutma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Soğutma Çalışmaları ve Teyakkuz Durumu

Bakan Yumaklı, yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. "Ekiplerimiz bu süreçte aralıksız çalışmaya devam ediyor. Riskli alanlarda olası yeniden alevlenmelere karşı teyakkuz halindeyiz" dedi. Bu açıklama, bölgede yaşayan vatandaşlar için bir nebze de olsa rahatlatıcı bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yangınların Tarihsel Süreci ve Mücadele

Karabük’ün Eflani ilçesi ile Kastamonu’nun Araç ilçesinde çıkan yangınlar, yerleşim alanlarını tehdit ederek birçok köyün tahliye edilmesine yol açtı. Yangınla mücadele için yüzlerce personel, arazöz ve helikopter görev aldı. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında, bu tür yangınların sıklığı ve büyüklüğü endişe verici bir durum olarak kaydediliyor. Ancak, bu yılki yangınla mücadele çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi, yerel yönetimlerin ve ekiplerin etkinliğini gözler önüne seriyor.

Gelecek Beklentileri ve Önlemler

Yangınların kontrol altına alınmasının ardından, bölgedeki üretim faaliyetlerinin ve yaşam standartlarının normalleşmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için çeşitli önlemler almayı planlıyor. Bu önlemler arasında, orman yangınlarıyla mücadele için yeni teknolojilerin kullanımı ve eğitim programlarının düzenlenmesi yer alıyor.

Sonuç olarak, Bakan Yumaklı'nın açıklamaları, Karabük ve Kastamonu'daki yangınların kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü müjdeleyerek, bölge halkında bir güven oluşturmuştur.